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خارج الحدود

أكسيوس: الموجتان الثانية والثالثة من الهجوم الإسرائيلي ركزتا على قواعد الصواريخ والمسيرات ومواقع الإنتاج

الهجوم الإسرائيلي
الهجوم الإسرائيلي على إيران، فيتو

الهجوم الإسرائيلي على إيران، ذكرت موقع  أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين، إن إسرائيل شنت ثلاث موجات من الضربات على إيران

وأضافت: الموجتان الثانية والثالثة من الهجوم الإسرائيلي ركزتا على قواعد الصواريخ والمسيَّرات ومواقع الإنتاج.

وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هاجاري، صباح اليوم السبت، إن جيش الاحتلال هاجم أهدافًا عسكرية في إيران بشكل دقيق.

كما ذكرت الإذاعة العبرية أن عشرات المقاتلات تشارك في هجمات على أهداف بطهران ومشهد ومحطة للطاقة بكرج، مشيرًا إلى أن منظومات الدفاع الجوية للاحتلال والأمريكية بالمنطقة متأهبة بشكل كامل.

 

وقالت هيئة البث العبرية نقلًا عن مصدرين من الاحتلال: «بدأنا الهجوم على إيران».

من جانبه، ذكرت محطة فوكس نيوز عن مصدر: تل أبيب بدأت هجومها ضد إيران لإرسال رسالة ردع.


وفي السياق، أعلنت وسائل عبرية أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يؤاف جالانت في غرفة تحت الأرض بمقر وزارة الدفاع.

 

موجة ثانية
وذكرت القناة 12 العبرية أن موجة ثانية من الهجوم العسكري بدأت الآن ودوي انفجارات في شيراز.

كما أعلنت إذاعة جيش الاحتلال عن مصدر عسكري بدء الموجة الثانية من الضربات الجوية التي ينفذها سلاح الجو في إيران.

 

دوي انفجارات

ذكرت وكالة أنباء فارس أنه تم  دوي انفجارات عدة في العاصمة طهران.

إلى ذلك، قالت إذاعة الاحتلال إن عشرات المقاتلات تشارك في هجمات على أهداف بطهران ومشهد ومحطة للطاقة بكرج.


كما أفادت مواقع إيرانية غير رسمية بسماع دوي 3 انفجارات متتابعة غرب العاصمة طهران والأسباب غير معروفة.

كما أكد التلفزيون الإيراني أيضا وقوع دوي انفجارات قوية في أطراف العاصمة طهران.

 

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