إذاعة الجيش الإسرائيلي تعلن بدء الهجوم على إيران رسميا

أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، رسميًّا بدء تنفيذ الرد الإسرائيلي على الهجوم الذي شنته إيران على إسرائيل.

وقالت هيئة البث العبرية: "المسؤولون في إسرائيل يؤكدون بدء الضربات في إيران"، مشيرة إلى أنه سيتم إصدار إعلان رسمي إسرائيلي قريبًا.