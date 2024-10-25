أخبار مصر اليوم، فضيحة تصدير سماد اليوريا، غضب أولياء الأمور بسبب علم المثليين بمنهج اللغة الإنجليزية، 3 أدوية مغشوشة بالسوق

أخبار مصر اليوم، نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:

أصدرت هيئة الدواء المصرية عددا من المنشورات الدورية لسحب وتحريز عدد من الأدوية المتداولة بالسوق المصري، وفي رصد لأهم هذه الأدوية.

نظمت وزارة الصحة والسكان، جلسة حوارية تحت عنوان «بناء القدرات في الطب النفسي في الفترة المحيطة بالولادة في مصر وتعزيز الصحة النفسية في وحدات الرعاية الصحية الأولية المصرية»، وذلك ضمن فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية، الذي يعقد برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، خلال الفترة من 21 إلى 25 أكتوبر الجاري، تحت شعار «التنمية البشرية من أجل مستقبل مستدام» بالعاصمة الإدارية الجديدة.

لم يثبت تاريخيا أن العمل وفق سياسة “الجزر المنعزلة” أتى بخير، وعلى الرغم من ذلك يصر بعض المسئولين داخل مصر على اتباعها، غير عابئين بما تكبده من خسائر فادحة للبلاد في وقت لاتتحمل فيه إهدار مليم واحد على خزينة الدولة.

يجري الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، زيارة لمحافظة السويس غدًا، حيث من المقرر أن يتفقد مجموعة من المشروعات الصناعية والخدمية.

أعلنت شركتا مصر للطيران وإير كايرو عن زيادة عدد الوجهات المتاحة للمسافرين عبر اتفاقية المشاركة بالرمز بين كلا الشركتين.

أعلن الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الإجراءات التنفيذية للمبادرة الرئاسية "بنك المعرفة"، التي تم إطلاقها عام 2016.

أجرى الدكتور نظير عيَّاد -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- جولةً تفقدية لأعمال الإنشاءات لفرع دار الإفتاء المصرية الجديد الجاري إنشاؤه في محافظة السويس.

عرض المتحف المصري بالتحرير تمثالا مصنوعا بطريقة القالب لمعبود نهر النيل نيلوس، يصوره مستلقيًا على جانبه.

تتيح الشركه الوطنية مصر للطيران، للمسافرين اصطحاب حقيبة سفر اضافية وفقا لمجموعة من الشروط الواجب توافرها.

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح غدا على السواحل الشمالية الشرقية وجنوب البلاد وسيناء ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

تمكن رجال الجمارك بمطار برج العرب الدولي برئاسة هشام عقل مدير ادارة الجمرك من احباط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة وكمية من مستحضرات التجميل.

نشرت الصفحة الرسمية لـ وزارة النقل عبر الفيس بوك، تصويرا جويا لتشغيل كوبري أعلى مزلقان السيل بمحافظة أسوان، وذلك في إطار تنفيذ المرحلة العاجلة لخطة الوزارة لإنشاء الكباري أعلى المزلقانات الأكثر خطورة على شبكة السكك الحديدية.

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، تقديم 135 مليون و170 ألفًا و47 خدمة طبية من خلال حملة «100 يوم صحة» منذ إطلاق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للنسخة الثانية، مساء يوم 31 يوليو 2024، وحتى مساء أمس الخميس 24 أكتوبر، وفي إطار مبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، «بداية جديدة لبناء الإنسان».

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس بدءا من الغد ولمدة أسبوع، حيث تشهد الأحوال الجوية استقرارا، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى حار على الجنوب، معتدل الحرارة أول الليل، ومائل للبرودة فى الصباح الباكرعلى أغلب الأنحاء.

سادت حالة من الغضب بين أولياء أمور طلاب الصف الأول الإعدادي بشأن منهج اللغة الإنجليزية الذي يحتوي على صورة علم المثليين.

بعد قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمد فترة التصالح على مخالفات البناء وتقنين الأوضاع لمدة 6 أشهر إضافية، بعد انتهاء المدة المقررة في 4 نوفمبر المقبل.