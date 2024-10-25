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حالة الطقس ودرجات الحرارة بدءا من الغد وحتى أسبوع مقبل

حالة الطقس، فيتو
حالة الطقس، فيتو
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس بدءا من الغد ولمدة أسبوع، حيث تشهد الأحوال الجوية استقرارا، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى حار على الجنوب، معتدل الحرارة أول الليل، ومائل للبرودة فى الصباح الباكرعلى أغلب الأنحاء.


الأرصاد تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن  يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد وعلى السواحل الشمالية وحار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

 

حالة الطقس ليلا

 

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل الحرارة ليلا على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.


والرياح معتدلة تنشط على أغلب الأنحاء تعمل على تلطيف الأجواء نهارا.

فيما يلى درجات الحرارة خلال الأسبوع المقبل  :

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى:29:27

درجة الحرارة الصغرى:16:18

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:25:26

درجة الحرارة الصغرى: 19:21

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:31:29

درجة الحرارة الصغرى:22:20

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 30:27

درجة الحرارة الصغرى: 15:17

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:33:31

درجة الحرارة الصغرى: 16:19

 

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