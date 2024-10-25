المتحف المصري بالتحرير يعرض تمثالا فريدا لمعبود النيل نيلوس

عرض المتحف المصري بالتحرير تمثالا مصنوعا بطريقة القالب لمعبود نهر النيل نيلوس، يصوره مستلقيًا على جانبه.

معبود الفيضان السنوي

معبود الفيضان السنوي

واكد المتحف المصري بالتحرير أنه لم يكن هناك معبودًا للنيل في الحضارة المصرية القديمة، ولكن كان هناك فقط معبودًا للفيضان السنوي؛ وهو المعبود حعبي، ذلك فلم يعبد المصري القديم نهر النيل في شكله المجرد، لكنه قدسه لكونه المصدر الرئيسي للنماء وخصوبة أرض بلاده، ويعتبر أحد أهم وأطول الأنهار في العالم، وخلال العصرين اليوناني والروماني، أصبح المعبود نيلوس معبودًا رسميًا للنيل.

كما يعرض المتحف المصري بالتحرير، مجموعة متنوعة من الأثاث الجنائزي لحسي رع تعود إلى حفائر جيمس إدوارد كوييل، وذلك ضمن محاكاة العرض المتحفي لمصطبة حسي-رع.

العرض المتحفي لمصطبة حسي-رع

وتتكون القطع المعروضة بشكل رئيسي من قطعة صغيرة مصقولة من عظم الحيوان منقوشة باسم وألقاب حسي رع «سيد الكتبة الملكيين، الأب الآلهي مين عظيم العشرة في مصر العليا»، وقطعة مزخرفة بزخارف الريش وقطعة من العظم منقوشة باسم وألقاب غير مكتملة لحسي رع «سيد الكتبة الملكيين الذي هو يرى».

وأجزاء تمثل أقراص العقيق والستياتيت وتمیمتان من الخرز تمثل عقدة إيزيس رمز الحماية، مثقوبة طوليًا، وخزف مصفر، وأربع قطع من البلاطات أو اللوحات بها ثقوب.

علامات النقش علي القطع الأثرية.

وتظهر على إحدى القطع علامات خدش قبل عملية الحرق مصنوعة من الخزف المزجج.