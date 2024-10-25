السبت 26 أكتوبر 2024
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إحباط محاولة تهريب هواتف آيفون بين طيات ملابس راكبة في مطار برج العرب

مطار برج العرب،فيتو
مطار برج العرب،فيتو
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تمكن رجال الجمارك بمطار برج العرب الدولي برئاسة هشام عقل مدير ادارة الجمرك من احباط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة وكمية من مستحضرات التجميل.

ضبط 5 هواتف محمول أسفل ملابس راكبة في مطار برج العرب 

وذلك للمخالفة لقانون الإتصالات رقم 10 لسنة 2003 وتعديلاته وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية وغيرها من القوانين واللوائح المنظمة لذلك.

ففي أثناء إنهاء إجراءات الركاب القادمين من الدوحة علي رحلة طيران الخطوط القطرية وبفحص امتعة الركاب على اجهزة الفحص بالاشعة اشتبه محمد صالح ومحمد صلاح شعبان رئيسا قسم الفحص بالاشعة وإسلام قباري مدير إدارة الفحص بالاشعة في عدد 5 حقيبة تلاحظ وجود أجسام غريبة وكثافات مختلفة تخص الراكبة ي. س.ع مصرية الجنسية.

وتم تشكيل لجنة لتفتيش حقائب الراكبة من محمد معتز وأميرة محمود وحسام محمد وياسمين زكريا مأموري الحركة وبهاء عزب مأمور الامن الجمركي بإشراف محمد الكوانيني. ومصطفى حسين رئيسا القسم لتفتيش حقائب الراكبة بحضور مايكل نبيل رئيس قسم الوديعة وكريم صبحي مدير إدارة الوديعة وكذلك عرض الراكبة على جهاز فحص الافراد بالاشعة بمعرفة أمنية عبد النبي مأمور الفحص بالأشعة وتشكيل لجنة لتفتيش الراكبة ذاتيا من أميرة محمود وياسمين زكريا مأموري الحركة.

وبتفتيش حقائب الراكبة تبين وجود عدد ٨٧٤ قطعة مستحضر تجميل متنوعة وعدد ٢ آيباد وبتفتيش الراكبة ذاتيا تبين وجود عدد ٤ هاتف محمول آيفون ١٦ برو ماكس و١ هاتف محمول آيفون ١٥ برو ماكس مخبأة أسفل الملابس التي ترتديها.

وتقدر التعويضات الجمركية المستحقة بحوالى ٦٧٣ ألفا و٣١٧ جنيها.

قرر الأستاذ جمال طه  مدير عام جمارك الموانئ الجوية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 17 لسنة 2024.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات  الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك والدكتور سامي رمضان رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب والأسواق الحرة بتشديد الرقابة علي المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

 

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