السبت 26 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

حالة الطقس في محافظة الفيوم غدا السبت 26-10-2024

بحيرات وادي الريان
بحيرات وادي الريان بالفيوم، فيتو

 أعلنت هيئة الأرصاد الجوية المصرية حالة الطقس على محافظة الفيوم غدا، حيث يسود المحافظة طقس معتدل الحرارة نهارا، مائل للبرودة ليلا، ومن المتوقع أن تسجل اليوم درجات الحرارة  28 درجة نهارا، 17 درجة ليلا.

 

نصائح مهمة تحمى طفلك من تقلبات الطقس 

 وتتسبب تقلبات الطقس خلال هذه الفترة، في إصابة الأطفال وحديثي الولادة بالعديد من الأمراض، ويطلق أطباء الأطفال  بعض النصائح التى تحمى الأطفال من تقلبات الطقس وأدوار البرد المتكررة، منها:  

1-عدم إلباس الطفل ملابس ثقيلة أو ملابس خفيفة هذه الفترة.

 

2-المواظبة على إعطاء الطفل ملعقة أو إثنين عسل نحل مع عصير الليمون.

3-تقديم الماء والسوائل للطفل باستمرار.

4-تقديم الفاكهة المتنوعة للصغار خاصة الغنية بفيتامين سي، مثل البرتقال والرمان والجوافة والبلح.

5-إعطاء الطفل الجرعة الوقائية من فيتامين د يوميا والجرعة الوقائية من فيتامين أ كل 6 أشهر.

6-إعطاء تطعيم الانفلونزا الموسمية للصغار بدءا من اهتمامهم 6 أشهر.

7-تطعيم الانفلونزا الموسمية لكل الأطفال ليس له علاقة بحساسية أكل أو شرب أو بيض.

8-الاهتمام بعلاج الحساسية عند الأطفال.

9-لا يجوز إعطاء المضاد الحيوي للطفل بدون استشارة طبية خاصة في أدوار البرد الفيروسية.

10-ممنوع موسوعات الشعب وبخاخات الكورتيزون فى علاج أدوار البرد بدون تشخيص الطفل أنه مصاب بحساسية الأنف أو الصدر.

11-ممنوع مدرسة أو تمارين والأطفال مصابين بالعدوى وعندهم سخونية وكحة.

 

درجات الحرارة المتوقعة غدا على عموم الجمهورية

 ومن المتوقع أن تسجل درجة الحرارة غدا في القاهرة الكبرى والوجه البحري 28 درجة مئوية

والسواحل الشمالية 26 درجة مئوية

جنوب سيناء 30 درجة مئوية

شمال الصعيد 29 درجة مئوية

جنوب الصعيد 32 درجة مئوية

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا السبت 26 - 10 -2024

نصائح مهمة تحمي طفلك من تقلبات الطقس وأدوار البرد المتكررة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

الطقس أدوار البرد المتكررة الارصاد الجوية المصرية الانفلونزا الموسمية الطقس غدا السبت حالة الطقس غدا درجات الحرارة المتوقعة غدا درجة الحرارة غدا في القاهرة طقس غدا

مواد متعلقة

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا السبت 26 - 10 -2024

استقرار أسعار الدواجن اليوم الجمعة 25-10-2024 في محافظة الفيوم

حالة الطقس غدا الجمعة 25-10-2024 في محافظة الفيوم

تضامن الفيوم تنظم قافلة طبية تستهدف غير القادرين في 3 قرى

الأكثر قراءة

لاعب الزمالك يفتح النار على مجلس الإدارة: لا ترتقوا لتكونوا مسؤولين

الجيش الإسرائيلي يعلن عودة طائراته إلى قواعدها بعد تنفيذ الهجوم على إيران

في 20 نقطة، تفاصيل الهجوم الإسرائيلي على إيران

لقطات تظهر الأوضاع في طهران بعد الضربات الإسرائيلية (فيديو)

أسعار الأعلاف والحبوب، تراجع علف الصويا في الأسواق

الجيش الإسرائيلي: إذا ارتكبت إيران خطأ جديدا من التصعيد فسوف نكون ملزمين بالرد

هيئة البث الإسرائيلية تعلن انتهاء الهجوم على إيران بعد شن ثلاث موجات من الضربات

أكسيوس: الموجتان الثانية والثالثة من الهجوم الإسرائيلي ركزتا على قواعد الصواريخ والمسيرات ومواقع الإنتاج

منوعات

المزيد

تعتذر عن إبادة وترتكب أخرى؟ فلسطيني يحرج بايدن أثناء حديثه عن الهنود الحمر (فيديو)

هجوم بسكين في ثاني أكبر مدينة روسية (فيديو)

فضيحة جنسية تهز مدرسة أمريكية بارزة في نيويورك

بريطانية تعلق بين قرون غزالين

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار القصدير بالسوق المحلي اليوم الجمعة

أسعار الشوفان مساء اليوم الجمعة 25- 10- 2024 في الأسواق

كام وصل سعر الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الجمعة 25/10/2024؟

أسعار الزيت مساء اليوم الجمعة 25- 10- 2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

الأوراق المطلوبة للتعاقد مع المعلمين العاملين بالحصة (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم السبت 26-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم السبت 26-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم السبت 26-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads