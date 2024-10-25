السبت 26 أكتوبر 2024
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أخبار مصر

مدبولي يزور محافظة السويس غدا لتفقد المشروعات وتسليم عقود وحدات المبادرة الرئاسية

مصطفى مدبولي رئيس
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

 يجري الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، زيارة لمحافظة السويس غدًا، حيث من المقرر أن يتفقد مجموعة من المشروعات الصناعية والخدمية.

كما سيقوم رئيس الوزراء خلال الزيارة بتسليم عقود وحدات المبادرة الرئاسية لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، في خطوة تهدف إلى تعزيز التنمية المحلية وتطوير البنية التحتية في المنطقة.

 

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