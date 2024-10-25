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النقل تنشر تقريرا مصورا عن كوبري أعلى مزلقان السيل بأسوان

كوبرى، فيتو
كوبرى، فيتو
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نشرت الصفحة الرسمية لـ وزارة النقل عبر الفيس بوك، تصويرا جويا لتشغيل كوبري أعلى مزلقان السيل بمحافظة أسوان، وذلك في إطار تنفيذ المرحلة العاجلة لخطة الوزارة لإنشاء الكباري أعلى المزلقانات الأكثر خطورة على شبكة السكك الحديدية.

 مشروع كوبري السيل أعلى مزلقان السكة الحديد بأسوان 

يبلغ طول كوبري السيل 560 مترا أعلى مزلقان السيل بمحافظة أسوان وعرض 19.2 متر ويضم الكوبر 2 حارة مرورية في كل اتجاه بالإضافة إلى وجود طرق خدمة سطحية يمين ويسار الكوبري بإجمالى أطوال 2 كم بعرض 7.5 متر لتسهيل حركة تنقل المواطنين أعلى الكوبري.

تم إنشاء الكوبري في إطار تنفيذ المرحلة العاجلة لخطة وزارة النقل لإنشاء الكباري أعلى المزلقانات الأكثر خطورة على شبكة السكك الحديدية لتحقيق السيولة المرورية في القرى والمدن المختلفة وتوفير أعلى معدلات السلامة والأمان وتجنب وقوع الحوادث والمحافظة على أرواح المواطنين.

أهمية  مشروع كوبري السيل بأسوان 

يسهم مشروع  كوبري السيل 560 في تسهيل حركة المرور شرق وغرب السكة الحديد عند تقاطع الطريق الزراعي الشرقي أسوان- السد العالي مع خط السكة الحديد وربط منطقة كيما والصداقة الجديدة من أجل تحقيق السيولة المرورية عند مزلقان السيل.

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