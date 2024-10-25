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إجراءات اصطحاب حقيبة سفر إضافيّة علي متن الطائرة

حقائب السفر، فيتو
حقائب السفر، فيتو
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تتيح الشركه الوطنية مصر للطيران،  للمسافرين اصطحاب حقيبة سفر اضافية وفقا لمجموعة من الشروط الواجب توافرها. 

حقيبة السفر على متن الطائرة 

وحددت الشركة عدة معايير لاستقبال الحقائب كالتالي: 


يجب ألا يزيد الوزن الزائد على 32 كجم ويجب ألا تتجاوز الأبعاد 203 سم، وتتراوح أسعار الوزن الزائد من 60 دولارًا إلى 300 دولار حسب الوزن والواجهة.


 احتساب الوزن الزائد من 24 إلى 32 كجم بنسبة 50% من سعر القطعة الإضافية.


 فرض 50% من سعر القطعة الإضافية في حال زاد حجمها (أكثر من 158 سم / 62 بوصة حتى 203 سم / 79 بوصة).


في حال زيادة كل من الوزن والأبعاد يتم احتساب السعر بنسبة 100٪ من سعر القطعة الإضافية.


في حال اصطحاب الراكب لقطعة ثالثة يزيد وزنها وأبعادها على 158 سم / 62 بوصة حتى 203 سم / 79 بوصة يتم احتساب سعرها ضعف سعر القطعة الإضافية.


 قبول الأمتعة الزائدة حسب السعة المتاحة للأمتعة على الطائرة.
 

امتلاك الأمتعة الزائدة

• الوصول إلى المطار قبل 90 دقيقة على الأقل من موعد تسجيل الوصول العادي في حالة امتلاك الأمتعة الزائدة.

 

• قد يتغير المبلغ الواجب دفعه بالعملة المحلية تبعا لتغير سعر صرف العملة مقابل الدولار الأمريكي.

 

يتم إغلاق جميع الأماكن الخاصة بإنهاء إجراءات السفر 60 دقيقة قبل الموعد المحدد لإقلاع الرحلة.


• يطلب من الركاب الذين تجاوزوا حد الوزن المسموح إعادة حزم أمتعتهم الزائدة إلى وحدات أصغر ودفع الرسوم المقررة قبل إنهاء إجراءات السفر.

 

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مصر للطيران السفر علي متن الطائرة الشركة الوطنية مصر للطيران الوزن الزائد حقيبة السفر

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