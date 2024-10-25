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التعليم العالي: 4.6 ملايين مستخدم لبنك المعرفة المصري

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور
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أعلن الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الإجراءات التنفيذية للمبادرة الرئاسية "بنك المعرفة"، التي تم إطلاقها عام 2016.


التعليم العالي:  4.6 ملايين مستخدم لبنك المعرفة المصري 


وأوضح وزير التعليم العالي،  خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن إجمالي عدد المستخدمين المُسجَّلين على منصة بنك المعرفة المصري حتى أكتوبر 2024 بلغ 4.6 ملايين مستخدم، النسبة الكبرى منهم بين 19 و22 سنة، يستفيدون مما يقدمه بنك المعرفة من قواعد بيانات ومحتوى معرفي يتيح القراءة وتحميل الأبحاث، ومواقع خدمية وأدوات داعمة.

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