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رياضة

نتائج مباريات الجولة الثالثة لمجموعتي الصعيد بدوري القسم الثاني "ب"

دوري القسم الثاني
دوري القسم الثاني ب

دوري القسم الثاني ب، أقيمت اليوم الجمعة 9 مباريات، في إطار الجولة الثالثة لمجموعتي الصعيد “المجموعة الأولى الرئيسية” في دوري القسم الثاني "ب" والتي تضم المجموعتين الفرعيتين الأولى والثانية.  

وشهدت الجولة ذاتها إقامة مباراة ضمن مجموعتي الصعيد مساء أمس الخميس، والتي جمعت بين فريقي طامية والواسطي المتواجديان في المجموعة الثانية. 

وأقيمت اليوم الجمعة مباراة ضمن المجموعة الثالثة لمجموعتي القاهرة بين فريقي 6 أكتوبر والمريخ انتهت بنتيجة التعادل 1ـ1. 

 

نتائج  مباريات اليوم بالجولة الثالثة للمجموعة الأولى بدوري القسم الثاني "ب"

 

قوص ضد المدينة المنورة 0ـ3

النصر للتعدين ضد مركز شباب سوهاج 1ـ1

الألومنيوم ضد شبان قنا 2ـ0

طهطا ضد كيما أسوان 3ـ0

الأقصر ضد مكادي 0ـ0

نتائج مباريات اليوم بالجولة الثالثة  للمجموعة الثانية بدوري القسم الثاني "ب" 

 

أسمنت أسيوط ضد تليفونات بني سويف 1ـ0

مسار ضد الفيوم 2ـ1

مصر المقاصة ضد المنيا 1ـ0

نجوم مصر ضد البداري 1ـ0

طامية ضد الواسطي  1-1 

بني مزار ( باي ) 

نتائج  مباريات  الجولة الأولى لمجموعتي الصعيد  بدوري القسم الثاني "ب"

المجموعة الأولى 

الأقصر ضد كيما أسوان  1ـ 0 

النصر للتعدين ضد شبان قنا  1ـ1 

مركز شباب سوهاج ضد مكادي  1ـ1 

طهطا ضد قوص 0ـ0 

الألومنيوم ضد المدينة المنورة 3ـ1

المجموعة الثانية 

 تليفونات بني سويف ضد الواسطي  0ـ2 

أسمنت أسيوط ضد توت عنخ آمون  1ـ2 

نجوم مصر ضد مصر المقاصة  0ـ1 

بني مزار ضد المنيا  0ـ2 

 مركز شباب طامية ضد البداري 1-1 

الفيوم ( باي ) 

نتائج  مباريات  الجولة الثانية لمجموعتي الصعيد  بدوري القسم الثاني "ب"

 

المجموعة الأولي 

قوص ضد كيما أسوان 1ـ3

مركز شباب سوهاج ضد شبان قنا  0ـ2 

الألومنيوم ضد مكادي  2ـ1

طهطا ضد النصر للتعدين  1ـ2 

الأقصر ضد المدينة المنورة  1ـ0 

 المجموعة الثانية 

 

 المنيا ضد تليفونات بني سويف 0ـ0

أسمنت أسيوط ضد الواسطي  2ـ0

مسار ضد طامية 2ـ0

 مصر المقاصة ضد بني مزار 2ـ0

 الفيوم ضد البداري 1ـ2 

نجوم مصر ( باي ) 

نتائج مباريات الجولة الثالثة لمجموعة القاهرة بدوري القسم الثاني "ب"

خسارة الصيد، نتائج مباريات الجولة الثالثة لمجموعة بحري بدوري القسم الثاني "ب"

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دوري القسم الثاني ب دوري القسم الثاني المدينة المنورة الالومنيوم أسوان مصر المقاصة

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خسارة الصيد، نتائج مباريات الجولة الثالثة لمجموعة بحري بدوري القسم الثاني "ب"

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