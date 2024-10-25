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رياضة

في غياب رونالدو، ماني يقود هجوم النصر أمام الخلود بالدوري السعودي

ماني
ماني

أعلن ستيفانو بيولي المدير الفني لفريق النصر عن تشكيل فريقه لمواجهة الخلود، في المباراة المقرر لها، اليوم الجمعة، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

ويغيب كريستيانو رونالدو عن فريق النصر أمام الخلود بسبب تفضيل بيولي مدرب العالمي أراحة  النجم البرتغالي. 

تشكيل النصر أمام الخلود 

موعد مباراة الخلود ضد النصر في الدوري السعودي
تقام المباراة اليوم الجمعة 25 أكتوبر 2024، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية.

ومن المقرر، أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الخلود والنصر في الدوري السعودي
تبث مباريات دوري روشن السعودي عبر قنوات SSC الرياضية، وسيتم إذاعة مباراة الخلود والنصر عبر SSC1 SD بتعليق عائد العصيمي، وSSC1 HD بتعليق فارس عوض وأحمد النفيسة.

جدول ترتيب الدوري السعودي

وقبل المباراة، يحتل النصر المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 17 نقطة، بينما يأتي الخلود في المركز الـ15 برصيد 5 نقاط.

ويسعى النصر لمواصلة انتصاراته تحت قيادة مدربه الجديد الإيطالي ستيفانو بيولي، بعد الفوز بـ 4 مباريات متتالية على الاتفاق ثم الوحدة والعروبة والشباب في الدوري.

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