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رياضة

التشكيل الرسمي لمباراة ضمك والقادسية بالدوري السعودي، وهذا موقف طارق حامد

ضمك
ضمك

أعلن فريقا ضمك والقادسية عن تشكيل المباراة التي تجمعهما اليوم علي ملعب “ الأمير محمد بن فهد ”، في إطار الجولة الثامنة من منافسات الدوري السعودي للمحترفين

ويغيب طارق حامد المحترف في صفوف ضمك عن مباراة فريقه وذلك بسبب الإصابة التي يعاني منها. 

تشكيل ضمك أمام القادسية 

تشكيل القادسية أمام ضمك 

ترتيب ضمك والقادسية في الدوري السعودي 

ويحتل فريق القادسية المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 10 نقاط، فيما يتواجد ضمك في المركز الثالث عشر بـ 7 نقاط. 

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