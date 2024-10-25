أنشيلوتي: مبابي له تأثير خاص في كلاسيكو الغد بالدوري الإسباني

تحدث الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، عن مواجهة نظيره برشلونة في الكلاسيكو الذي يقام غدًا السبت في إطار منافسات الدوري الإسباني.

وركز أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي علي تحفيز لاعبيه، للاستعداد للمباراة عبر توجيه عدة رسائل إيجابية.

وقال الإيطالي خلال المؤتمر الصحفي "بيلينجهام يقدم مستوي جيدا وبدأ في التحسن بعدما أصيب علي مستوي الكاحل والكتف، في الموسم الماضي كانت أهدافه مهمة، ولا نعاني من أية مشاكل في التهديف هذا الموسم لأن لدينا لاعبا بإمكانه أن يسجل 45 هدفا".

وتابع " مبابي لاعب رائع وفخورون بما يقدمه مع الفريق ولا يحتاج لأي نصيحة بشأن الكلاسيكو، لأن لديه العديد من الخبرات لمثل هذه المواجهات الكبرى وخاصة أنه واجه برشلونة من قبل.

وأكد "مبابي واثق من نفسه ويستعد للكلاسيكو بشكل أكثر من رائع، وأتوقع أن يكون له تأثير خاص في المباراة".

وواصل " لدينا لاعب آخر مهم للغاية مثل فينيسيوس وهو حقا متواضع للغاية، ومستواه تطور بشكل كبير، وفي اعتقادي سيتوج بالكرة الذهبية".

قائمة ريال مدريد لمباراة برشلونة

وشهدت قائمة ريال مدريد غياب الحارس تيبو كورتوا للإصابة وأيضًا البرازيلي رودريجو جوس.

ريال مدريد يعلن إصابة كورتوا

وقال ريال مدريد، في بيان رسمي: "بعد الفحوصات التي أجريت على لاعبنا تيبو كورتوا من قبل الخدمات الطبية للنادي، تم تشخيص إصابته في العضلة المقربة بالساق اليسرى. وستكون حالته تحت المراقبة في انتظار التطورات".

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن إصابة كورتوا تعنى غيابه عن مواجهة برشلونة، السبت المقبل، في الجولة 11 من الدوري الإسباني.

يذكر أن ريال مدريد خسر أيضًا خدمات الجناح البرازيلي رودريجو جويس الذي لن يلحق بمواجهة برشلونة.

ومن المتوقع أن يكون الأوكراني أندريه لونين الحارس الأساسي لريال مدريد في الكلاسيكو.