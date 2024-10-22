الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

بينها قمع التدليس والغش، النواب يحيل 5 مشروعات قوانين للجان المختصة

إحالة 5 مشروعات قوانين
إحالة 5 مشروعات قوانين للجان المختصة بالبرلمان

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس 5 مشروعات قوانين مقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس، إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.

قمع التدليس والغش

وأحال المجلس، مشروع قانون مُقدم من النائب محمد زين الدين، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع التدليس والغش، إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الاقتصادية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

 تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية

كما أحال مجلس النواب، مشروع قانون مُقدم من النائب محمد مصطفى السلاب، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017، إلى لجنة مشتركة من لجان الصناعة، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.

وأحال النواب، مشروع قانون مُقدم من النائبة ضحا عاصي، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون المرشدين السياحيين ونقابتهم الصادر بالقانون رقم 121 لسنة 1983، إلى لجنة مشتركة من لجان السياحة والطيران المدني، الشئون الدستورية والتشريعية، والقوى العاملة.

 نظام التأمين الصحي الشامل

كما أحال مجلس النواب، مشروع قانون مُقدم من النائبة أماني الشعولي، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 2 لسنة 2018 بإصدار قانون نظام التأمين الصحي الشامل، إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الصحية، الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة، والشئون الاقتصادية.

وأحال مجلس النواب، مشروع قانون مُقدم من النائبة أميرة صابر، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن حوكمة الذكاء الاصطناعي، إلى لجنة مشتركة من لجان الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدفاع والأمن القومي، الشئون الاقتصادية، والشئون الدستورية والتشريعية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

النواب مجلس النواب النائب المنشآت الصناعية تراخيص المنشآت الصناعية

مواد متعلقة

بدء جلسة النواب، وبيان هام لوزير التعليم

رئيس إسكان النواب يزف مفاجأة سارة بشأن ملف التصالح في مخالفات البناء

بعد موافقة النواب، النص الكامل لمشروع قانون المجلس الوطني للتعليم

مجلس النواب يوافق على ضوابط حضور الوزراء اجتماعات المجلس الوطنى للتعليم

الأكثر قراءة

تراجع سعر جرام الذهب صباح اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2024

محامي أحمد فتوح يتفق على الصلح مع أسرة ضحية الدهس بجنايات مطروح (فيديو وصور)

بكام كيلو الأرز اليوم الثلاثاء 22-10-2024 بالأسواق

السياحة والآثار تكشف أسباب تأخر تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني لمدة 24 ساعة

موقف أحمد فتوح القانوني في حال تصالحه مع أهل ضحية الدهس

5 ملفات هامة تتصدر أجندة السيسي في أول مشاركة مصرية كعضو بتجمع دول بريكس

قمة مصرية روسية اليوم

بعد قضية فتوح، عالم أزهري يوضح كيفية توزيع الدية على أهل المتوفى

منوعات

المزيد

عودة الكهرباء لكوبا بعد 4 أيام من الظلام الدامس

بسبب وباء ملوش علاج، الذكاء الاصطناعي يتوقع مقتل أكبر عدد من البشر بحلول 2050

عواقب صحية كارثية لشرب كوكاكولا يوميا، أخطرها على النساء

ماسك يجدد تحذيراته: ستصبح الولايات المتحدة مفلسة بحكم الأمر الواقع

المزيد

خدمات

المزيد

بعد الارتفاعات الجنونية الأخيرة، سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2024

تراجع سعر جرام الذهب صباح اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2024

بكام كيلو الأرز اليوم الثلاثاء 22-10-2024 بالأسواق

أسعار الشوفان اليوم الثلاثاء 22-10-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

دعاء سيد الاستغفار وفوائده

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

بعد قضية فتوح، عالم أزهري يوضح كيفية توزيع الدية على أهل المتوفى

دعاء سيد الاستغفار وفوائده

استعجال الإنسان، تفسير الشعراوي للآية 37 من سورة الأنبياء (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية