هل يوجد تعارض بين تطعيم الإنفلونزا وتطعيمات المدارس؟ فاكسيرا توضح

تحرص الكثير من الأمهات علي إعطاء الأطفال تطعيم الإنفلونزا قبل موسم الشتاء للحماية من فيروس الإنفلونزا ومضاعفاته إلا أن موسم الشتاء يتزامن أيضا مع تطعيمات المدارس التي يحصل عليها الطلاب في الموسم الدراسي ومنها تطعيم الالتهاب السحائي.

وتخشي الأمهات من وجود تعارض بين تطعيم الإنفلونزا وتطعيم الإلتهاب السحائي.

وأكدت الشركة القابضة للمستحضرات للمستحضرات واللقاحات فاكسيرا أنه لا يوجد أي تعارض بين تطعيم المدرسة وتطعيم الإنفلونزا ويمكن الحصول عليهم في يوم واحد.

وكشفت الدكتورة ولاء عادل، مسئول التدريب بمراكز تطعيمات المصل واللقاح، عن أهمية الحصول على تطعيم الحمى الشوكية أو الإلتهاب السحائي وهو من التطعيمات التى توفرها وزارة الصحة مجانا ويستخدم للوقاية من الإلتهاب السحائي.

خطورة مرض الالتهاب السحائي

ويتسبب مرض الإلتهاب السحائي في حدوث التهاب في الأغشية المحيطة بالدماغ والحبل الشوكي وهو ما تسببه بكتيريا Neisseria meningitidis.

وقالت الدكتورة ولاء عادل ان البكتيريا المسببة لمرض الالتهاب السحائي أكثر من نمط مشيرة الى ان النوع الذي يتوفر في مصر متعدد السكريات، وهو ما توفره وزارة الصحة المصرية من تطعيم للأطفال في المدارس أول كل مرحلة دراسية سواء في الصف الأول الابتدائي والأول الإعدادي والأول الثانوي.

تطعيم الإنفلونزا في شهر أكتوبر

وبالنسبة لتطعيم الإنفلونزا أوضحت فاكسيرا أن تطعيم الإنفلونزا يمكن تناوله في شهر أكتوبر، وكذلك يمكن خلال موسم الشتاء، فلا يوجد تاريخ محدد له طالما التطعيم ما زال في صلاحيته ولم ينته.

متى يكتسب الجسم مناعة بعد تطعيم الأنفلونزا؟

وأشارت فاكسيرا إلى أن تطعيم الأنفلونزا يبدأ ظهوره مفعوله في الجسم بعد أسبوعين من تناول التطعيم ويكتسب الجسم مناعة بعد أسبوعين وتظل المناعة طوال مدة ٦ أشهر.

وكشفت الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات فاكسيرا أن التطعيم ضد الأنفلونزا معطل، ويستحيل أن يسبب المرض ولكن في حالة الإصابة بالأنفلونزا بعد تناول التطعيم يرجع الأمر إلى عدة أسباب منها:

١- أن متلقي التطعيم كان لديه بداية نزلة برد وظهرت الأعراض بعد التطعيم مباشرة.

٢- التطعيم يعمل بكامل كفاءته بعد أسبوعين فمن الممكن أن يصاب المتلقى بالعدوى في تلك الأثناء.

٣- الإصابة بنزلة برد بنوع فصيلة يختلف عن تطعيم الإنفلونزا.

وأوضحت فاكسيرا أن تطعيم الإنفلونزا كغيره من التطعيمات قد يسبب ارتفاعا بسيطا في درجة الحرارة أو احمرار حول مكان الحقن.