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صحة ومرأة

هل شرط ظهور أعراض جانبية بعد تناول التطعيمات؟ فاكسيرا توضح

الآثار الجانبية للتطعيم،
الآثار الجانبية للتطعيم، فيتو

أكدت الدكتورة ولاء عادل، مسؤول التدريب والتحديثات الطبية بمراكز تطعيمات المصل واللقاح أنه ليس شرطًا ظهور آثار جانبية على الجسم بعد تناول أي نوع من أنواع التطعيمات.

 

أي تطعيم له آثاره الجانبية منها ارتفاع درجة الحرارة

وأشارت الدكتورة ولاء عادل إلى أن أي تطعيم له آثاره الجانبية التي تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة أو الاحمرار أو التورم مكان الحقن.

 

وتابعت حديثها أنه ليس شرطا ظهور هذه الأعراض، مؤكدة أن عدم ظهورها لا يعني أن  متلقي التطعيم لم يستفيد من التطعيم.

وأوضحت أن الآثار الجانبية تختلف باختلاف جهاز المناعة لجسم الإنسان.

حفظ التطعيمات في الثلاجة 

وأكدت أنه يجب حفظ التطعيمات في الثلاجة وليس الفريزر ومنع تعرض التطعيمات للتجميد.

 

أهمية التطعيمات في محاربة الأمراض وتقوية الجهاز المناعي

من جانبها أكدت وزارة الصحة أهمية التطعيمات في محاربة الأمراض وتقوية الجهاز المناعي للجسم مشيرة إلى أن فكرة التطعيم تعتمد على محاربة أي فيروس يدخل الجسم ويكون الجهاز المناعي للجسم قوة على محاربة المرض.

 

أشارت أن أي إنسان يمكنه تناول التطعيم في أي وقت منذ الولادة يحصل على تطعيمات تقوي مناعة الجسم وتقوي الجسم على محاربة الأمراض التي يمكن أن يتعرض لها الإنسان خلال فترة حياته.

 

وأوضحت أن أغلب التطعيمات تؤخذ عن طريق الحقن والبعض منها من خلال الفم مؤكدة أن أي آثار جانبية تظهر بعد تلقي أي نوع من التطعيم تكون بسيطة وتختفي خلال يوم أو اثنين على الأكثر منها ألم مكان الحقن وارتفاع في درجة الحرارة الجسم أو احمرار مكان الحقن أو الصداع.

 

أكدت أن تلك الأعراض بسيطة لا تقارن نهائيًّا بالأعراض التي يمكن أن تظهر عند الإصابة بالمرض.

 

وشددت على أن جميع التطعيمات آمنة وتمر بمراحل في صناعتها والتجارب عليها للتأكد من أمانها قبل السماح باستخدامها.

 

وكشفت الدراسات العلمية أن المناعة المكتسبة من التطعيم تظل فترة أطول وأقوى وأكثر فاعلية من المناعة الطبيعية التي تحدث نتيجة الإصابة بالمرض.

 

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