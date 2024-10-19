السبت 19 أكتوبر 2024
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صحة ومرأة

الصحة تنصح هؤلاء بضرورة تلقي تطعيم الإنفلونزا قبل الشتاء

تطعيم الإنفلونزا،
تطعيم الإنفلونزا، فيتو

نصحت وزارة الصحة ٤ فئات يجب عليهم  تلقي لقاح الإنفلونزا الموسمية قبل بدء فصل الشتاء 

وتشمل هذه الفئات:

١-الحوامل 

٢- كبار السن

٣-الأطفال

٤- مرضى المناعة 

وأكدت وزارة الصحة أن اللقاح متوفر في فروع المصل واللقاح على مستوى الجمهورية وفي العديد من الصيدليات.

 

ولقاح الإنفلونزا يتم تصنيعه  من فيروسات  أو أجزاء من الفيروسات ليحمي من الإصابة بفيروسات الإنفلونزا ويتم إعطاؤه عن طريق الحقن. 

 

ولا يحمي اللقاح من الفيروسات الأخرى التي تسبب نزلات البرد أو التهاب المعدة والأمعاء القيء والإسهال 

تتوفر عدة لقاحات مختلفة للإنفلونزا بدءًا من شهر أكتوبر للحصول على أفضل حماية.

 

من يجب أن يحصل على اللقاح؟

ينصح الأطباء بتلقي لقاح الإنفلونزا لكل من يبلغ من العمر 6 أشهر أو أكثر وينصح باللقاح بشكل خاص للأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بأمراض خطيرة بسبب الإنفلونزا وأولئك القادرين على نشر الإنفلونزا إلى الأشخاص المعرضين لخطر كبير.

الأشخاص المعرضون لخطر الإصابة بأمراض خطرة بسبب الأنفلونزا، هم:


١- الأطفال من عمر 6 أشهر إلى أقل من 5 سنوات
 

٢-  الحوامل في أي مرحلة من مراحل الحمل
 

٣-كبار السن الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر
 


٤- الأطفال والمراهقون الذين يتعين عليهم تناول الأسبرين أو حمض الأسكوربيك لفترات طويلة من الزمن بسبب حالة طبية
 

٥- الأطفال والبالغون الذين يعانون من حالات طبية معينة، بما في ذلك اضطرابات القلب أو الرئة التي تتطلب رعاية طبية منتظمة، مثل الربو أو مرض الانسداد الرئوي المزمن أو التليف الكيسي


٦- أمراض الكلى أو أمراض الكبد المزمنة مثل التهاب الكبد أو السكري أو السرطان أو فقر الدم أو ضعف الجهاز المناعي


٧- أولئك الذين يعانون من حالات صحية تسبب صعوبة في التنفس أو البلع أو خطر الاختناق بالطعام أو السوائل، مثل الأشخاص الذين يعانون من تلف شديد في الدماغ أو إصابة في الحبل الشوكي أو نوبات أو اضطرابات عصبية عضلية
 

٨- الأطفال والبالغون الذين يعانون من السمنة المفرطة
 

كيف يتم إعطاء اللقاح؟

يتم إعطاء اللقاح عن طريق الحقن، وعادة ما يكون على شكل جرعة واحدة ويحتاج الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 9 سنوات والذين لم يتلقوا لقاح الإنفلونزا مطلقًا إلى جرعتين تفصل بينهما 4 أسابيع وتعمل الجرعة الثانية على تحسين مستوى الحماية لديهم.

تطعيم الإنفلونزا 
تطعيم الإنفلونزا 

 فوائد الحصول على اللقاح

يعد اللقاح أفضل وسيلة للحماية من الإنفلونزا، وهي عدوى خطيرة ومميتة في بعض الأحيان وعندما يتم تحصينك، فإنك تساعد في حماية الآخرين أيضًا من خلال الحد من انتشار فيروس الإنفلونزا.

 

الآثار الجانبية للقاح الإنفلونزا 

اللقاحات آمنة للغاية ومن الآمن الحصول على اللقاح أكثر من الإنفلونزا. 

ويوجد عدد من الآثار الجانبية للتطعيم ضد الإنفلونزا منها  الألم والاحمرار والتورم في مكان إعطاء اللقاح. 

 قد تشمل الأعراض الأخرى، التي قد تستمر لمدة يوم أو يومين:

الحمى
الصداع
ألم العضلات أو المفاصل
التعب
الغثيان
القيء
الإسهال
القشعريرة

 

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