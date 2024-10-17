أكلات تؤثر على دماغ طفلك وتركيزه، احذري من تقديمها

فى فترة الدراسة تحرص الأمهات على تغذية الصغار كثيرا ومدهم بالأكلات التى ترفع مستوى الذكاء والتركيز لديهم حفاظا على تفوقهم الدراسى.

ولكن أحيانا تظن الأم أنها تقدم التغذية السليمة دون الوعى بأن هناك أكلات تؤثر على تركيز الأطفال وتشتت انتباههم.

أكلات تضعف تركيز طفلك

ويقول الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن هناك أطعمة لها تأثير سيئ على الدماغ مما يؤدي إلى ضعف الوظائف المعرفية عند الأطفال، ومن هذه الأكلات الآتي:

ملح الطعام: لأن الملح يحتوي على كمية كبيرة من عنصر الصوديوم تسبب خلل في التوازن الملحي بالجسم، وتقلل من نشاط الدماغ عند تناوله بكميات كبيرة.

السكر تناول كميات كبيرة من السكر يعمل على انخفاض معدلات الذكاء، ويجعل الشخص أقل تركيزا، ويخفض أنشطة الدماغ.

الزبد، فالإفراط في تناول الأطعمة التي بها نسبة مرتفعة من الدهون المشبعة عامة، والزبد المستهلكة خصوصا يؤدي إلى الغباء ويعرقل عمل الدماغ.

الوجبات السريعة، خاصة المقلية منها لها تأثير سلبي على الدماغ وخصوصا الوظائف المعرفية وتسبب الغباء عند المواظبة على تناولها على المدى الطويل ويجب إستبدالها بالأطعمة الصحية.

تركيز طفلك

نصائح مهمة تحمى طفلك من الأمراض المعدية في المدارس

وهناك عدة نصائح يجب اتباعها لحماية الطفل من الأمراض المعدية في المدارس، منها:

التأكد من الحصول على جميع التطعيمات، ويعد الحصول على لقاح الانفلونزا وتحصينات الأمراض الأخرى أحد أفضل الطرق التي يمكنك القيام بها لحماية الطفل من انتشار الأمراض المعدية.

غسل اليدين بالماء والصابون جيدا بصورة منتظمة ومتكررة وتذكير الأطفال بأهمية غسل اليدين خاصةً مع بدء العام الدراسي الجديد، من أهم الطرق لمنع انتشار الأمراض والعدوى، وتعليمهم كيفية غسل أيديهم بشكل صحيح بعد استعمال المرحاض والعطس والرشح والسعال وقبل الأكل، وهذا يساعد في تقليل خطر الإصابة بالمرض ومن ثم نقل العدوى إلى الآخرين.

تشجيع الطفل على تجنب الاتصال الوثيق مع الطلاب المرضى أو مشاركتهم الأدوات.

تعليم الطفل بأن يقوم بتغطية فمه وأنفه عند السعال أو العطس، وأن يقوم بذلك في منديل ورقي ومن ثم يرميه، وإذا لم يكن من الممكن الوصول إلى منديل في الوقت المناسب، عليه أن يسعل أو يعطس في ثنية ذراعه.

تعليم الطفل أيضا أن يبقي يديه بعيدتين عن عينيه وأنفه وفمه، لأن الجراثيم تنتشر بهذه الطريقة، مايحميه من الإصابة بالأمراض المعدية.