هل يوجد تعارض بين تناول تطعيم الإنفلونزا وأدوية المضادات الحيوية؟ فاكسيرا توضح

أكدت الدكتورة ولاء عادل مسؤول التدريب والتحديثات الطبية بمراكز تطعيمات المصل واللقاح أنه لا يوجد تعارض بين الحصول على تطعيم الإنفلونزا وبين تناول أي مضاد حيوي للجسم.

جرعة تطعيم الإنفلونزا للأطفال

وقالت الدكتورة ولاء عادل إن جرعة تطعيم الإنفلونزا للأطفال أقل من عمر تسع سنوات، ولم يسبق له التطعيم يجب عليه تناول جرعتين من تطعيم الإنفلونزا ويجب أن يفصل بينهم مدة شهر.

وأضافت أن تطعيم الإنفلونزا عند تصنيعه يتم البحث عن أكثر الفصائل انتشارًا وأشدها فتكًا في نصف الكرة الشمالي والجنوبي وعلى هذا الأساس يتم اختيار الفصائل التي تتوفر في التطعيم.

صلاحية تطعيم الإنفلونزا

وأشارت إلى أن صلاحية التطعيم تنتهي قبل موعد نزول التطعيم الجديد، موضحة أن المناعة المكتسبة من التطعيم تقل بعد ستة أشهر من الحقن لذا يجب تناول التطعيم سنويًّا.

وكشفت الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات فاكسيرا أن التطعيم ضد الإنفلونزا معطل، ويستحيل أن يسبب المرض لكن في حال الإصابة بالإنفلونزا بعد تناول التطعيم يرجع الأمر إلى عدة أسباب منها:

١- التطعيم يعمل بكامل كفاءته بعد أسبوعين فمن الممكن ان يصاب المتلقى بالعدوى في تلك الأثناء.

٢- الإصابة بنزلة برد بنوع فصيلة يختلف عن تطعيم الإنفلونزا.

وأوضحت فاكسيرا أن تطعيم الإنفلونزا كغيره من التطعيمات قد يسبب ارتفاع بسيط في درجة الحرارة او إحمرار حول مكان الحقن.

تطعيم الإنفلونزا

وكشفت وزارة الصحة أهمية التطعيمات في محاربة الأمراض وتقوية الجهاز المناعي للجسم.

وأشارت إلى أن فكرة التطعيم تعتمد على محاربة أي فيروس يدخل الجسم ويكون الجهاز المناعي للجسم قوة على محاربة المرض.

وأكدت أن أي إنسان يمكنه تناول التطعيم في أي وقت منذ الولادة يحصل على تطعيمات تقوي مناعة الجسم وتقوي الجسم على محاربة الأمراض التي يمكن أن يتعرض لها الإنسان خلال فترة حياته.

أكدت أن أغلب التطعيمات تؤخذ عن طريق الحقن والبعض منها من خلال الفم مؤكدا أن أي آثار جانبية تظهر بعد تلقي أي نوع من التطعيم تكون بسيطة وتختفي خلال يوم أو اثنين على الأكثر منها ألم مكان الحقن وارتفاع في درجة الحرارة الجسم أو احمرار مكان الحقن أو الصداع.

وتابعت أن تلك الأعراض بسيطة لا تقارن نهائيا بالأعراض التي يمكن أن تظهر عند الإصابة بالمرض موضحة أن جميع التطعيمات آمنة وتمر بمراحل في صناعتها والتجارب عليها للتأكد من أمانها قبل السماح باستخدامها.

المناعة المكتسبة من التطعيم تظل فترة أطول وأقوى وأكثر فاعلية

وأوضحت أن الدراسات العلمية أثبتت أن المناعة المكتسبة من التطعيم تظل فترة أطول وأقوى وأكثر فاعلية من المناعة الطبيعية التي تحدث نتيجة الإصابة بالمرض.