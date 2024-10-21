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كويتيون يطالبون بسجن من يتخلى عن كلبه

كلب، فيتو
كلب، فيتو

 يواجه مربو الكلاب في الكويت ، دعوات لتطبيق عقوبة السجن والغرامة عليهم، حال تخلوا عن كلابهم، مع تزايد مطالب نشطاء الدفاع عن حقوق الحيوانات بتطبيق تلك العقوبة للحد من أعداد الكلاب السائبة.

 

الكويت تطالب بفرض عقوبة السجن على من يتخلى عن كلبه

 وقالت الناشطة الكويتية، شيخة السعدون، إن القوانين المحلية المعنية بتربية الحيوانات، وبينها مادة في القانون رقم 112، تعاقب بالسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر وغرامة لا تتجاوز ألف دينار في حال رمي الكلاب بالشارع.

وتطالب السعدون، وهي مسؤولة عن جمعية محلية للرفق بالحيوان، وتدير ملجأ للكلاب الضالة والسائبة، بتطبيق ذلك القانون مع اقتراحات عديدة أخرى للحد من انتشار الكلاب في الشوارع.

 

 ناشطة تستهجن عناية العض بكلابهم 

واستهجنت السعدون أسلوب البعض بعنايتهم بالكلاب، إذ يقومون بشرائها وتربيتها وبعد فترة يلقون بها في الشارع" وفق ما نقلت عنها صحيفة "الرأي" المحلية.

وأوضحت السعدون أن من الضروري أن يعرف من يقتني كلبًا أنه سيبقى معه حتى ينفق، بمدة لا تقل عن 15 سنة، وهي المدة الافتراضية لعمر الكلب.

وتفرق السعدون بين الكلاب الضالة في الشوارع، وتلك التي تخلى عنها أصحابها، وتصفها بالكلاب السائبة، لكن الملجأ الذي تديره جمعيتها يستقبل كل تلك الكلاب.

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