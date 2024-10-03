الخميس 03 أكتوبر 2024
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حملة لتحصين الكلاب الضالة بلقاح "السعار" بدمياط الجديدة

الدكتور مهندس محمد
الدكتور مهندس محمد خلف الله رئيس جهاز تنمية دمياط الجديدة

صرح الدكتور مهندس محمد خلف الله رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة،أنه فى ضوء العمل على التخلص من "مرض السعار" لإعلان مصر خالية منه عام 2030، طبقا لإستراتيجية التنمية المستدامة 2030، وتوصيات مؤتمر التغير المناخي، ومنظمات الصحة الحيوانية العالمية مثل "الفاو".

تنفيذ حملة لتحصين الكلاب الضالة بشوارع مدينة دمياط الجديدة

قامت لجنة مشتركة من الإدارات المعنية بالجهاز، بالتعاون والتنسيق مع مؤسسة حماية الحيوان، ومنسقى المجتمع المدني، وتحت إشراف إدارة الأمراض المشتركة بمديرية الطب البيطري بدمياط، بتنفيذ حملة لتحصين الكلاب الضالة بشوارع مدينة دمياط الجديدة، من خلال إتباع الأسلوب العلمي الرحيم، للسيطرة على أعداد كلاب الشوارع فى جميع أحياء المدينة

أوضح رئيس الجهاز، أنه تم خلال هذه الحملة، تحصين عدد (18) كلبا من كلاب الشوارع، مشيرًا إلى أن ظاهرة انتشار الكلاب الضالة فى الشوارع، يعانى منها جميع المواطنين بكل مستوياتهم  الإقتصادية،سواء فى المدن الجديدة أو المناطق الراقية والشعبية.

حملة لتحصين الكلاب الضالة بشوارع مدينة دمياط الجديدة

أضاف رئيس الجهاز، أن العمل يتم بشكل متوازٍ، حيث يتم التعامل مع شكاوى سكان المدينة، وفي الوقت نفسه يتم إجراء مسح شامل لكل حى من أحياء المدينة على حدة، بالتنسيق والتعاون فى هذا الشأن، بين الإدارات المعنية بالجهاز ومديرية الطب البيطري بدمياط ومسئولي جمعيات الرفق بالحيوان ومنسقى المجتمع المدني.

مؤكدا استمرار تلك الحملات خلال الفترة القادمة بإتباع الأسلوب العلمى الرحيم، لتقليل شراسة الكلاب الضالة، التى يتم تحصينها ضد مرض السعار، وهو من أخطر الأمراض التى تصيب الإنسان عن طريق عضة الكلب.

وفى سياق متصل، شدد مسئولي إدارة الأمراض المشتركة بمديرية الطب البيطري بدمياط، على ضرورة توجه المصاب بالعقر، إلى أقرب مستشفى والحصول على عدد ( 5 ) جرعات طبقا لجدول محدد، وكارت متابعة من المستشفى، وإذا كان مكان العقر قريبا من الرأس والرقبة والوجه، يحصل على العلاج بعقار "أميونو جلوبيولين"، وقبل كل ذلك يجب غسل الجرح بالماء والصابون لتقليل الخطورة.

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