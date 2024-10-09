فى ظل إستراتيجية الدولة للقضاء على مرض السعار ...
حملة لتحصين الكلاب الضالة بلقاح السعار في دمياط
نفذت محافظة دمياط، حملات لتحصين الكلاب الضالة بلقاح السعار بعدة مناطق على مستوى المحافظة، بالتعاون بين مديرية الطب البيطري وإدارة شئون البيئة بديوان عام محافظة دمياط والوحدة المحلية لمدينة رأس البر وجهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، وذلك فى إطار إستراتيجية الدولة المصرية للقضاء على مرض السعار " مصر خالية من السعار ٢٠٣٠".
جاء ذلك فى إطار توجيهات الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، والمهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط وبمتابعة من اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة.
تحصين ٢٥ كلبا ببعض شوارع مدينة رأس البر و١٨ كلبا بمدينة دمياط الجديدة
حيث تم تحصين ٢٥ كلبا ببعض شوارع مدينة رأس البر و١٨ كلبا بمدينة دمياط الجديدة، وذلك للحد من الأخطار الناجمة عن ظاهرة الكلاب الضالة، وفقًا لأسس محددة للتحصين ضد مرض السعار التى يمكن أن تنتقل للإنسان من خلال العقر، حيث تساهم تلك الجهود أيضًا فى حماية المواطنين والحفاظ على صحتهم وسلامتهم.
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