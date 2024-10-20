أخبار الفن اليوم: أشرف عبد الغفور وناهد رشدي يتصدران أفيش مسلسل "نقطة سودة".. نانسي عجرم ترد على شائعة طلاقها بطريقتها الخاصة.. وقائمة الفائزين بجوائز مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح

شهدت الساحة الفنية اليوم الأحد عددا من الأحداث الهامة وكانت كالتالي..

حرصت الفنانة نانسي عجرم على الرد على شائعة انفصالها التي انتشرت مؤخرًا خلال الفترة الماضية.

ونشرت نانسي عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، صورة تجمعها بزوجها الطبيب فادي الهاشم وبناتها، خلال تواجدها بأحد جبال لبنان، لتؤكد للجميع أن ما تم تداوله مؤخرًا حول طلاقها ما هو إلا مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

يحتفل أبطال فيلم “المخفي” بالعرض الخاص للعمل يوم الأربعاء المقبل بإحدى السينمات بمدينة السادس من أكتوبر، بحضور أبطال الفيلم وعدد من النقاد والصحفيين ووسائل الإعلام.

أعلن مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري عن قائمة الفائزين بجوائز دورته لعام 2024، وذلك خلال حفل الختام الذي أقيم على خشبة مسرح أحد الفنادق الكبرى بمدينة 6 أكتوبر بحضور كوكبة من الفنانين والمسرحيين والنقاد.

تصدرت البوسترات الفردية للفنان الراحل أشرف عبد الغفور، والفنانة الراحلة ناهد رشدي من مسلسل "نقطة سودة" مواقع التواصل الاجتماعي.



وحرصت الشركة المنتجة للمسلسل على تصميم بوسترات خاصة بالفنانين الراحلين تكريمًا لهما، خاصة أن المسلسل هو آخر عمل شاركا به قبل وفاتهما.

وطرحت منصة شاهد البوسترات الفردية لأبطال مسلسل نقطة سودة، المقرر عرضه قريبا مجانا عبر المنصة.

تصدر مُغني الراب ويجز، ترند “اليوتيوب” بأغنية جديد طرحها بعنوان "العربي أصلي"



في هذا السياق، نشر ويجز عبر حسابه الرسمي على "انستجرام"، فيديو غنائي ترويجي لأغنية “العربي أصلي”، وجاء الأغنية كالتالي: "في بلادي وفي غربتي مانساش أصلي وهويتي.. فني وحضارتي وشخصيتي بغني عربي وبلهجتي".

تعاقد الفنان محمد فراج على بطولة مسلسل جديد يحمل اسم “منتهي الصلاحية”، ليشارك به في موسم دراما رمضان المقبل 2025، ويكتب العمل السيناريست محمد هشام عبية، وينتجه عبد الله أبو الفتوح، ويتكون العمل من 15 حلقة فقط.

أعلن الفنان شريف باهر عن دخول والدته المستشفى بعد تعرضها لأزمة صحية شديدة، حيث ترقد حاليًا بغرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة.



وكشف شريف باهر تفاصيل أزمة والدته الصحية، حيث قال أنها كانت تعاني من مشكلات صحية بالمعدة، لكن الأمر تطور بشكل كبير خلال الساعات الماضية، وامتنعت تمامًا عن تناول الطعام مما تسبب في سوء حالتها لنضطر إلى الذهاب للمستشفى



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