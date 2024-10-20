ويجز يتصدر ترند اليوتيوب بأغنية "العربي أًصلي"

تصدر مُغني الراب ويجز، ترند “اليوتيوب” بأغنية جديد طرحها بعنوان "العربي أصلي"

في هذا السياق، نشر ويجز عبر حسابه الرسمي على "انستجرام"، فيديو غنائي ترويجي لأغنية “العربي أصلي”، وجاء الأغنية كالتالي: "في بلادي وفي غربتي مانساش أصلي وهويتي.. فني وحضارتي وشخصيتي بغني عربي وبلهجتي".

ويعد أحمد علي المعروف باسم ويجز واحدا من أشهر مطربين الراب في مصر والوطن العربي واستطاع أن يحقق نجاحا في وقتا قياسيا، وأغانيه حققت ملايين المشاهدات علي موقع يوتيوب.

في عام 2017 كتب ويجز عبر فيس بوك:"أنا أسمي أحمد علي وهنزل أغنية هتكسر الدنيا كمان يومين، وحقق النجومية الحقيقية في 2020 بأغنية دورك جي التي حققت نجاحا كبيرا وقتها وقال البعض وقتها أنه يهاجم محمد رمضان فيها بسبب حملة إعلانية، وتعد أيضا أغنية باظت خالص من أشهر الأعمال التي حققت له قاعدة جماهيرية ضخمة".