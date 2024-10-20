الأحد 20 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

ويجز يتصدر ترند اليوتيوب بأغنية "العربي أًصلي"

ويجز, فيتو
ويجز, فيتو

تصدر مُغني الراب ويجز، ترند “اليوتيوب” بأغنية جديد طرحها بعنوان "العربي أصلي"

في هذا السياق، نشر ويجز عبر حسابه الرسمي على "انستجرام"، فيديو غنائي ترويجي لأغنية “العربي أصلي”، وجاء الأغنية كالتالي: "في بلادي وفي غربتي مانساش أصلي وهويتي.. فني وحضارتي وشخصيتي بغني عربي وبلهجتي".

ويعد أحمد علي المعروف باسم ويجز واحدا من أشهر مطربين الراب في مصر والوطن العربي واستطاع أن يحقق نجاحا في وقتا قياسيا، وأغانيه حققت ملايين المشاهدات علي موقع يوتيوب.

 

في عام 2017 كتب ويجز عبر فيس بوك:"أنا أسمي أحمد علي وهنزل أغنية هتكسر الدنيا كمان يومين، وحقق النجومية الحقيقية في 2020 بأغنية دورك جي التي حققت نجاحا كبيرا وقتها وقال البعض وقتها أنه يهاجم محمد رمضان فيها بسبب حملة إعلانية، وتعد أيضا أغنية باظت خالص من أشهر الأعمال التي حققت له قاعدة جماهيرية ضخمة".

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الأدبية والفنية والثقافية.

 

ديو غنائي نستجرام يوتيوب ويجز أزمة ويجز العربي أصلي

مواد متعلقة

دخول والدة الفنان شريف باهر العناية المركزة

حسام حسني عن تجربته مع ويجز: اتشهر بعدها وقدمنا حاجة مختلفة

الأكثر قراءة

السيطرة على حريق محدود في مطعم صبحي كابر (صور)

السر وراء تسلق كلب الهرم لقمة "خوفو" (فيديو)

صلاح يقود ليفربول للفوز علي تشيلسي 2-1 في الدوري الإنجليزي ( صور)

السوبر المصري، الأهلي وسيراميكا يتعادلان 1-1 في شوط أول مثير (صور)

بعد غضبه من استبداله، عبد الواحد السيد لـ مصطفى شلبي: "مسمعش صوتك" (فيديو)

حريق داخل مدرسة شهيرة في المعادي (صور)

رابطة الأندية تعلن مواعيد مباريات الدور الأول في الدوري الممتاز

طاهر محمد طاهر يسجل هدف الأهلي الأول في شباك سيراميكا بالثانية 12

منوعات

المزيد

حملة شعبية لتنظيف بحيرة جابلانيكا فى البوسنة بعد الفيضانات القاتلة

غضب لترك فتاة صغيرة تلف ثعبانا ضخما على رقبتها لجذب المشاهدات

لحشد الناخبين، كامالا هاريس تحتفل بعيد ميلادها الـ60

هاريس تشرع الحشيش الترفيهي للبالغين

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس اليوم الأحد بالسوق المحلية

بكام كيلو الأرز اليوم الأحد بالأسواق

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الأحد

سعر طن القصدير اليوم الأحد بالبورصات العالمية

المزيد
ads

انفوجراف

6 تصريحات هامة لوزير الزراعة أمام البرلمان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة سيف الله المسلول ( 3 – 3 )

تفسير رؤية القط الأسود في المنام وعلاقته بوجود أعداء من الأقارب 

باحث بـ"كبار العلماء": كلمة قد تدخلك الجنة أو النار (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية