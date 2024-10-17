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ثقافة وفنون

البوسترات الفردية لأبطال مسلسل نقطة سودة (صور)

أحمد فهمي، فيتو
أحمد فهمي، فيتو

طرحت منصة شاهد البوسترات الفردية لأبطال مسلسل نقطة سودة المقرر عرضه قريبا مجانا عبر المنصة.

تفاصيل مسلسل نقطة سودة

من المقرر انطلاق عرض مسلسل نقطة سودة يوم 5 نوفمبر المقبل مجانا وبدون اشتراك من خلال منصة شاهد.

يشارك في مسلسل نقطة سودة باقة من الفنانين بينهم أحمد فهمي، أحمد مجدي، أحمد بدير، سماح أنور، وفاء عامر، نضال الشافعي، ناهد رشدي، ناهد السباعي، سارة سلامة، هدى الإتربي، أحمد خالد صالح، تأليف ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف أمين جمال، وإخراج محمد أسامة.
 

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