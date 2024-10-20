الأحد 20 أكتوبر 2024
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ثقافة وفنون

نانسي عجرم ترد على شائعة طلاقها بطريقتها الخاصة

نانسي عجرم
نانسي عجرم

حرصت الفنانة نانسي عجرم على الرد على شائعة انفصالها التي انتشرت مؤخرًا خلال الفترة الماضية.

ونشرت نانسي عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، صورة تجمعها بزوجها الطبيب فادي الهاشم وبناتها، خلال تواجدها بأحد جبال لبنان، لتؤكد للجميع أن ما تم تداوله مؤخرًا حول طلاقها ما هو إلا مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

 

نانسي عجرم وزوجها

 

وانهالت التعليقات على صورة نانسي من متابعيها ومحبيها، الذين تمنوا لها حياة سعيدة وهادئة مع زوجها وبناتها، إلا أن نانسي لم تهتم بالرد أو التعليق واكتفت بنشر الصورة فقط، التي جمعت آلاف الإعجابات.

 

نانسي عجرم تدعم لبنان

 

وعبرت مؤخرا نانسي عجرم عن ألمها الشديد بسبب الأوضاع التي تمر بها بلدها لبنان.

 

وكتبت نانسي عجرم في تدوينة لها عبر حسابها على منصة X: "يارب إللي عم يصير عنا جنون. كل شبر من أرضنا من الجنوب للشمال منحطه قدامك.. خلّي عينك علينا".

 

تشييع عناصر حزب الله شهداء تفجيرات البيجر

وشهدت لبنان مؤخرا موجة من التفجيرات التى تستهدف أجهزة الـ بيجر، وشهدت عدة مناطق في البلاد هجمات مريبة وغير معروفة المصدر حتى الآن.

وتزامنت هذه الموجة من التفجيرات، مع تشييع عناصر من حزب الله قضوا في الهجوم المتزامن الذي طال أجهزة نداء لاسلكية يستعملها مقاتلو الحزب.

 

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نانسي عجرم ألبوم نانسي عجرم أول تعليق من نانسي عجرم

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