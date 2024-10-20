أشرف عبد الغفور وناهد رشدي يتصدران أفيش مسلسل "نقطة سودة"

تصدرت البوسترات الفردية للفنان الراحل أشرف عبد الغفور، والفنانة الراحلة ناهد رشدي من مسلسل "نقطة سودة" مواقع التواصل الاجتماعي.

وحرصت الشركة المنتجة للمسلسل على تصميم بوسترات خاصة بالفنانين الراحلين تكريمًا لهما، خاصة أن المسلسل هو آخر عمل شاركا به قبل وفاتهما.

وطرحت منصة شاهد البوسترات الفردية لأبطال مسلسل نقطة سودة ، المقرر عرضه قريبا مجانا عبر المنصة.

تفاصيل مسلسل نقطة سودة

من المقرر انطلاق عرض مسلسل نقطة سودة يوم 5 نوفمبر المقبل مجانا، وبدون اشتراك من خلال منصة شاهد.