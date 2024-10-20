الأحد 20 أكتوبر 2024
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ثقافة وفنون

محمد فراج يشارك في دراما رمضان بمسلسل" منتهي الصلاحية"

محمد فراج, فيتو
محمد فراج, فيتو

تعاقد الفنان محمد فراج على بطولة مسلسل جديد يحمل اسم “منتهي الصلاحية”، ليشارك به في موسم دراما رمضان المقبل 2025، ويكتب العمل السيناريست محمد هشام عبية، وينتجه عبد الله أبو الفتوح، ويتكون العمل من 15 حلقة فقط.

وغاب الفنان محمد فراج عن السباق الرمضان الماضي، واكتفى بالمشاركة في بطولة بعض الأعمال السينمائية، الذي عرضت بالسينمات خلال الموسم الماضي

حقيقة مشاركة محمد فراج في سباق رمضان 2025 

ومن ناحية أخري شارك الفنان محمد فراج مؤخرا في بطولة فيلم أهل الكهف مع خالد النبوي وعدد من النجوم والذي يعرض حاليا في دور العرض السينمائي 

ويأتي أهل الكهف بمعالجة سينمائية لـ أيمن بهجت قمر وبتوقيع المخرج عمرو عرفة، ومن المقرر أن يتم طرحه الفيلم رسميا 12 يونيو بالتزامن مع موسم عيد الأضحى، وسيتم عرضه تحت تصنيف رقابي 12+.

قصة فيلم أهل الكهف

وتدور قصة فيلم أهل الكهف تدور عام 250 ميلاديا، حول صراع الإنسان مع الزمن، وهذا الصراع يتمثل في ثلاثة من البشر يبعثون إلى الحياة بعد نوم يستغرق أكثر من ثلاثة قرون ليجدوا أنفسهم في زمن غير الزمن الذي عاشوا فيه من قبل.

فيلم أهل الكهف بطولة خالد النبوي، غادة عادل، محمود حميدة، مصطفى فهمي، عمرو عبد الجليل، أحمد فؤاد سليم، ريم مصطفى، صبري فواز، عبد الرحمن أبو زهرة، هاجر أحمد وماجد المصري، الفيلم مأخوذ عن رواية مسرحية تحمل الاسم للأديب الراحل توفيق الحكيم، سيناريو وحوار أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة.

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الفنان محمد فراج محمد فراج أبطال فيلم أهل الكهف

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