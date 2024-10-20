ضبط كيان تعليمى بدون ترخيص لمنح شهادات دراسية مزيفة بالإسكندرية

تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط أحد الأشخاص لإدارته كيان تعليمى "بدون ترخيص" بالإسكندرية للنصب والإحتيال على المواطنين.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بالإسكندرية، للنصب والإحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية ودورات تدريبية فى بعض المجالات وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق للعمل بالمستشفيات والعيادات الخاصة والشركات "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر الكيان، وبحوزته (مجموعة من الشهادات الدراسية بأسماء مختلفة منسوب صدروها للكيان "معدة للتزوير" - مطبوعات دعائية خاصة بالكيان)، وكذا (جهاز حاسب آلى "بفحصه تبين إحتوائه على العديد من الآثار والدلائل التى تؤكد نشاطه الإجرامى).



وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

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