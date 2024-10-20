السوبر المصري، طاهر محمد يسجل أسرع أهداف البطولة

الأهلي، سجل طاهر محمد طاهر هدف التقدم للنادي الأهلي في شباك سيراميكا كليوباترا بالثانية 12 في المباراة التي تجمع الفريقين في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

وبذلك يعد هدف طاهر محمد طاهر في شباك سيراميكا هو أسرع هدف في تاريخ كأس السوبر المصري عبر تاريخ البطولة.

ويتقدم الأهلي علي سيراميكا بهدف نظيف حتي الأن في اللقاء الذي يجمع بينهم اليوم علي ملعب محمد بن زايد في نصف نهائي بطولة السوبر المحلي.

تشكيل الأهلي لمباراة سيراميكا

حراسة المرمى: شوبير

خط الدفاع: يحيى عطية الله ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وعمر كمال

خط الوسط:إمام عاشور وكريم نيدفيد وأكرم توفيق

الهجوم: أفشة وبيرسي تاو وطاهر محمد طاهر

تشكيل سيراميكا أمام الأهلي



وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: عبد الرحمن بودي - رجب نبيل - احمد بيكهام - عبد الله مجدي.

خط الوسط: محمد عادل - محمود زلاكة - احمد بلحاج - احمد القندوسي - إسلام عيسى.

خط الهجوم: فجري لاكي.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

محمد كوكو - سعد سمير - احمد هاني - إبراهيم محمد - جاستيس آرثر - محمد صادق - عمرو قلاوة - أيمن موكا - مروان عثمان.

ويشارك الأهلي في بطولة كأس السوبر المصري بصفته حامل لقب الدوري المصري، بينما يشارك سيراميكا بصفته الفريق الفائز بكأس رابطة الأندية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيراميكا بالسوبر المصري

ومن المنتظر أن يتم نقل بطولة السوبر المصري على قنوات (أبوظبي الرياضية، وأون تايم سبورت، وإم بي سي مصر 2) بشكل حصري.