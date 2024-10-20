الأحد 20 أكتوبر 2024
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منوعات

غضب لترك فتاة صغيرة تلف ثعبانا ضخما على رقبتها لجذب المشاهدات

ثعبان، فيتو
ثعبان، فيتو

أظهر مقطع فيديو فتاة صغيرة تقوم بلف ثعبان أسود ضخم على رقبتها، الأمر الذي أثار عاصفة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعى، نظرا لخطورة الأمر على حياتها ومباركة والديها للأمر.

طفلة تلف ثعبانا أسود ضخما على رقبتها 

وفي الفيديو المنتشر، ظهرت الفتاة الهندية الصغيرة وهي تحاول إخفاء رعبها، بينما التف ثعبان أسود ضخم حول رقبتها. 

 

وقالت قناة "إن دي تي في" الهندية إن الفتاة الصغيرة تدعى "أريانا" وتعرف عن نفسها بأنها من عشاق الثعابين، إذ جمعت أكثر من 400 ألف متابع على إنستجرام. 

شغف فتاة هندية بالثعابين يثير الاستياء 

ويهدف والدا الطفلة عبر صفحتها، إظهار علاقة ابنتهما الفريدة بالزواحف، إذ كتبا في الملخص التعريفي بصفحتها "مجرد فتاة لديها شغف بالثعابين". 

 

وكتب أسفل مقطع الفيديو "لقد التف هذا الثعبان الضخم حول رقبتي! ولكن لا تقلقوا، لقد تمكنت من السيطرة على الأمر، التعامل مع الثعابين باحترافية، إنه مجرد يوم آخر بالنسبة لي".

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فتاة ثعبان أسود انستجرام الزواحف

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