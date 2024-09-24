الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
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صحة ومرأة

وصفة طبيعية لتقوية مناعة الصغار ومدهم بالطاقة والنشاط فى المدرسة

الأطفال
الأطفال

 يحتاج الطفل فى المدرسة إلى الأكلات التى تمده بالطاقة والنشاط ما يساعده على التركيز وعدم الخمول طوال اليوم الدراسي.

وعادة تبحث الأمهات عن تقديم الحلوى المنزلية المحضرة بمكونات طبيعية وقليلة السكريات ما يمد الطفل بالطاقة والعناصر الغذائية المهمة بعيدا عن الحلوى الصناعية التي تضعف مناعته.

 

وصفة طبيعية تمد طفلك بالطاقة والنشاط فى المدرسة 

ويقدم الدكتور أحمد البدوي أخصائي السمنة والعلاج الطبيعي، وصفة طبيعية ضعيها لطفلك فى اللانش بوكس لمده بالطاقة والنشاط فى المدرسة والحفاظ على تركيزه ما يضمن تفوقه الدراسي.

المكونات:-

10 حبات تمر

10 حبات عين جمل 

ملعقة كاكاو خام 

رشة قرفة أو فانيليا اختياري 

ملعقة زبد طبيعي ذائب 

سمسم 

الطريقة:-

  • ننزع النوى من البلح ونحضر الخلاط الكهربائي ونضع به جميع المكونات معا.
  • نضرب المكونات معا في الخلاط الكهربائي، وبعدها يتكون الخليط.
  • يشكل الخليط على شكل مربعات أو كرات صغيرة.
  • وبعدها يتم غمسه بالسمسم.
  • قم يقدم بعدها حيث يوضع منه للاطفال فى اللانش بوكس
  • ، وهو وجبة خفيفة وصحية وتحافظ على وزنهم وتمدهم بالطاقة والحيوية والنشاط وتزيد تركيزهم.
الأطفال فى المدارس 

نصائح مهمة تحمى طفلك من الأمراض المعدية في المدارس 

وهناك عدة نصائح يجب اتباعها لحماية الطفل من الأمراض المعدية فى المدارس، منها:-

  • التأكد من الحصول على جميع التطعيمات، ويعد الحصول على لقاح الانفلونزا وتحصينات الأمراض الأخرى أحد أفضل الطرق التي يمكنك القيام بها لحماية الطفل من انتشار الأمراض المعدية.
  • غسل اليدين بالماء والصابون جيدا بصورة منتظمة ومتكررة وتذكير الأطفال بأهمية غسل اليدين خاصةً مع بدء العام الدراسي الجديد، وهى من أهم الطرق لمنع انتشار الأمراض والعدوى، وتعليمهم كيفية غسل أيديهم بشكل صحيح بعد استعمال المرحاض والعطس والرشح والسعال وقبل الأكل، وهذا يساعد في تقليل خطر الإصابة بالمرض ومن ثم نقل العدوى إلى الآخرين.
  • تشجيع الطفل على تجنب الاتصال الوثيق مع الطلاب المرضى أو مشاركتهم الأدوات.
  • تعليم الطفل بأن يقوم بتغطية فمه وأنفه عند السعال أو العطس، وأن يقوم بذلك في منديل ورقي ومن ثم يرميه، وإذا لم يكن من الممكن الوصول إلى منديل في الوقت المناسب، عليه أن يسعل أو يعطس في ثنية ذراعه.
  • تعليم الطفل أيضا أن يبقي يديه بعيدتين عن عينيه وأنفه وفمه، لأن الجراثيم تنتشر بهذه الطريقة، مايحميه من الإصابة بالأمراض المعدية.
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أساسيات اتبعيها مع طفلك في بداية الدراسة لحمايته من الأمراض المعدية

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3 عناصر غذائية مهمة تزيد الإدراك والتركيز لدى طفلك طوال الدراسة

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الطفل الطفل في المدرسة وصفة طبيعية تمد طفلك بالطاقة والنشاط فى المدرسة الدكتور أحمد البدوي صحة الصحة

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