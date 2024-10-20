انقطاع الكهرباء في البحر الأعظم بالجيزة دون مبرر

فوجئ أهالي منطقة البحر الأعظم بمحافظة الجيزة بانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ساعة ونصف دون توضيح الأسباب أو إعلام الأهالي لاتخاذ احتياطاتهم.

وحرصت "فيتو" مرارًا وتكرارًا على التواصل مع المسئولين بوزارة الكهرباء والقائمين على إدارة الكهرباء للاستفسار عن سبب انقطاع التيار الكهربائي لأكثر من ساعة ونصف متصلة وعند الاتصال مع الشركة لم تبد سببًا واضحًا لهذا الانقطاع الذي أثر على الكثيرين في منطقة البحر الأعظم بالجيزة.



و"فيتو" بدورها تعتذر لقرائها الأعزاء عن التأخر في نشر بعض الأخبار نتيجة لهذه الأزمة المتكررة، وإصرار المسؤولين في وزارة الكهرباء على عدم انذار المواطنين بانقطاع التيار لتدبير احتياجاتهم الضرورية.