الجمعة 18 أكتوبر 2024
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محافظات

تشييع جثمان شاب في بنى سويف توفى أثناء عمله في ليبيا

الشاب الفقيد ـ سيد
الشاب الفقيد ـ سيد عبدالرحمن عبدالجواد

شيع أهالي قرية عطف أفوة، التابعة لمركز الواسطى بمحافظة بني سويف، مساء اليوم الخميس، جثمان الشاب سيد عبدالرحمن عبدالجواد، الذي توفي إثر حادث مروري في ليبيا. 

تشييع جثمان شاب توفى أثناء عمله في ليبيا

وسادت حالة من الحزن بالقرية، حيث شارك المئات من أهالي القرية والقرى المجاورة صلاة الجنازة وتشييع الجثمان لمثواه الأخير بمقابر الأسرة، وعقب دفن الجثمان اصطف أهالي المتوفي لتلقي عزاء المشيعين، داعين المولى عز وجل أن يتغمده برحمته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

 

<strong>الشاب سيد عبدالرحمن عبدالجواد</strong>
الشاب سيد عبدالرحمن عبدالجواد

 

وكان الشاب الفقيد وآخرون من أبناء قريته، تعرضوا لحادث سير، أثناء توجههم لأعمالهم بالأراضي الليبية، ونتج عن الحادث وفاة أحدهم وإصابة اثنين آخرين من أبناء القرية، هما: عبدالنبي محمد صادق، ومحمود ياسين عبده، حيث تم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج. 

 

وفاة ليبي وإصابة شابين آخرين من أبناء القرية

وأكد محمود حمدان، أحد أهالي القرية، أن حالة المصابين مستقرة حتى الآن، ويخضعان للرعاية الطبية اللازمة، مشيرًا إلى أن الحادث وقع في ظروف صعبة على طريق ليبي يعاني من ضعف البنية التحتية، ونتج عنه وفاة الشاب الشاب سيد عبدالرحمن عبدالجواد، وآخر ليبي، وإصابة اثنين من أبناء القرية.

 

احد الشابين المصابين
احد الشابين المصابين
احد الشابين المصابين
احد الشابين المصابين

 

وأضاف، أن هذا الحادث يعد جزءًا من سلسلة حوادث مشابهة يتعرض لها المغتربون المصريون أثناء عملهم في الخارج، مما يثير القلق حول سلامة أبنائنا المغتربين، مشيرًا إلى أن أهالي المصابين والمتوفى، تلقوا العديد من الاتصالات من المغتربين المصريين في ليبيا للاطمئنان على حالة المصابين ومواساة أهل المتوفى.

 

صورة من مكان الحادث
صورة من مكان الحادث

 

وأختتم، مناشدًا جميع المحبين وأهل الخير الدعاء بالرحمة للفقيد سيد عبدالرحمن عبدالجواد، وأن يمن الله بالشفاء العاجل للمصابين، عبدالنبي محمد صادق ومحمود ياسين عبده، راجيا من الله أن يخفف عنهم آلامهم ويعيدهم سالمين إلى ديارهم.

 

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