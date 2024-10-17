إصابة 9 أشخاص في تصادم سيارتين أعلى كوبري النيل ببني سويف

أصيب 9 أشخاص، مساء اليوم الخميس، في حادث تصادم بين سيارتين "ميكروباص وملاكي" أعلى كوبري النيل بمحافظة بني سويف، ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى بني سويف الجامعي.

بلاغ حادث سير ببني سويف

وتلقت الأجهزة الأمنية ببني سويف إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا يفيد بوقوع حادث سير إثر تصادم بين سيارتين "ميكروباص وملاكي" أعلى كوبري النيل بمدينة بني سويف، نتج عنه إصابة عدد من الأشخاص، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف لموقع البلاغ.

ودفع فرع هيئة الإسعاف ببني سويف بـ4 سيارات انتقلت إلى موقع الحادث، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي، لتلقي العلاج اللازم، ووفقًا للمصادر الطبية، تفاوتت إصابات المصابين بين المتوسطة والخطيرة، ويخضع بعضهم لرعاية مكثفة.

وعلى الفور، انتقلت قوة من الشرطة إلى مكان الحادث لمعاينة الموقع وتحديد أسباب الحادث، وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسيير الحركة المرورية التي تأثرت نتيجة التصادم، وجار تحرير المحضر اللازم.