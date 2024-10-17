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محافظات

غدًا الجمعة، افتتاح 3 مساجد بمركزي ببا وإهناسيا ببني سويف

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

تشهد محافظة بني سويف، غدًا الجمعة، افتتاح 3 مساجد، عقب إحلالها وتجديدها بمراكز وقرى المحافظة، بحضور مسئولي مديرية الأوقاف ببني سويف، ومسئولي الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

افتتاح 3 مساجد بمركزي ببا وإهناسيا ببني سويف

وأناب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، رؤساء الوحدات المحلية، في افتتاح المساجد الثلاث بمركزي: اهناسيا، ببا، بتكلفة تزيد على 2.5 مليون جنيه، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف التي تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير ورفع وإنشاء المساجد.

حيث أناب محافظ بني سويف، كل من "هاني الجويلي" رئيس مركز ومدينة أهناسيا، في افتتاح مسجد "القناوي" بعزبة البسيوني، بجانب افتتاح مسجد "الرحمن" بعزبة رمزي، التابعتين لمجلس قرية النويرة، وكذا إنابة "محمد بكري" رئيس مركز ومدينة ببا، في افتتاح مسجد "التوحيد" بقرية غياضة الغربية، وذلك بعد أعمال إحلال وتجديد تلك المساجد بالجهود الذاتية.

 

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