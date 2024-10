الممثلة كيم سي جونج تتعاون مع كانج تاي أوه في بطولة دراما جديدة

كشفت صحيفة TenAsia الكورية صباح اليوم الأحد الموافق 20 أكتوبر، عن تعاون جديد بين الممثلة كيم سي-جونج وكانج تاي أوه، في بطولة دراما MBC الجديدة "The Moon Flows in This River"، ويعد هذا هو العنوان الأولي للعمل والذي من المتوقع تغييره قبل العرض.

وردًا على التقارير الصحفية، صرح مصدر من وكالة كيم سيجونج Jellyfish Entertainment، مؤكدًا على تلقي الممثلة كيم سيجونج عرضًا للمشاركة في بطولة دراما "The Moon Flows in This River"، وأنها تراجع العرض بشكل إيجابي.

تعد دراما "The Moon Flows in This River" الكورية عبارة عن عمل رومانسي يشبه النسخة التاريخية من دراما "Secret Garden"، والذي لاقي نجاحًا كبيرًا في عام 2010م وكان الإنطلاقة الأولة لعملاقة التمثيل بكوريا حاليًا مثل هيون بين وها جي ون

الممثلة كيم سي-جونج

ظهرت كيم سي-جونج لأول مرة كعضوة في فرقة الكيبوب I.O.I في عام 2016 بعد مشاركتها في برنامج المواهب "Produce 101"، ثم كعضوة في فرقة gugudan بعد ذلك، بعد أن بدأت مسيرتها المهنية في التمثيل من خلال "School 2017"، قامت ببطولة "The Uncanny Counter" و"A Business Proposal" و"Today’s Webtoon" وغيرها العديد من الأعمال، وهي تستعد حاليًا للعرض الأول لفيلمها الكوميدي الرومانسي الجديد "Brewing Love" في 4 نوفمبر مع لي جونج وون.

الممثل كانج تاي أوه

ظهر كانج تاي أوه لأول مرة كممثل في عام 2013 من خلال الدراما على شبكة الإنترنت "After School: Lucky or Not"، ولعب دور البطولة في العديد من الأعمال الدرامية الناجحة بما في ذلك "Run On" و"The Tale of Nokdu" و"Extraordinary Attorney Woo" والمزيد، وفي وقت سابق من هذا العام، تم تأكيد مشاركته في الفيلم الكوميدي الرومانسي الجديد "Potato Research Institute" إلى جانب لي صن بين كأول مشروع له بعد تسريحه من الجيش.