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مصرع 7 أشخاص وفقدان آخرين بانهيار رصيف قوارب في جورجيا الأمريكية

انهيار رصيف قوارب
انهيار رصيف قوارب في جورجيا الأمريكية، فيتو

لقي ما لا يقل عن سبعة أشخاص حتفهم بعد انهيار جزء من رصيف قوارب، مما أدى إلى سقوط ما لا يقل عن 20 في مياه المحيط الأطلسي قبالة ساحل ولاية جورجيا الأمريكية.

وتبحث سفن تابعة لخفر السواحل الأمريكية عن المفقودين.

وقالت السلطات إن الحادث، الذي تسبب أيضا في إصابات متعددة، وقع أثناء احتفال لجماعة جولا-جيتشي ذات الأصول الإفريقية بجزيرة سابيلو.

وقال تايلر جونز، المتحدث باسم إدارة الموارد الطبيعية في جورجيا إن ممرا كان مكتظا بأشخاص ينتظرون عبارة انهار على بعد حوالي 97 كيلومترا جنوبي سافانا بولاية جورجيا. وتتولى إدارة الموارد الطبيعية بالولاية إدارة العبارة.

وأضاف جونز «نحن ووكالات متعددة نبحث عن ناجين».

وقال مسئولون إن طائرات هليكوبتر تابعة لخفر السواحل وزوارق مزودة بأجهزة السونار بدأت على الفور عمليات البحث والإنقاذ. ولم يتضح على الفور سبب الحادث.

ولا يمكن الوصول إلى جزيرة سابيلو إلا بالقوارب وتستغرق العبارة التي تديرها الولاية حوالي 20 دقيقة للوصول إلى شواطئها.

كان الناس يحتفلون باليوم الثقافي، وهو مهرجان سنوي يحتفل بالمجتمع الأسود التاريخي في الجزيرة من أحفاد العبيد السابقين، وهو أحد المجتمعات العديدة الباقية على الجزيرة والتي تمتد من جورجيا إلى نورث كارولاينا.

ويعتقد أن الأشخاص المعروفين باسم جولا، أو جيتشي في جورجيا، احتفظوا بالكثير من تراثهم الأفريقي بسبب عزلتهم.

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