العدد (635) من «فيتو» وأبرز عناوينه: زمن ربط الأحزمة

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عبد الله السناوى: رئيس الوزراء ليس سياسيًا وما يعنيه هو التقشف.. د. جودة عبد الخالق: يجب الحزم ضد العابثين بقوت الشعب.. وخبراء: التصريحات كارثية على مناخ الاستثمار

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