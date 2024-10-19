الأحد 20 أكتوبر 2024
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عصام كامل

الجريدة الورقية

العدد (635) من «فيتو» وأبرز عناوينه: زمن ربط الأحزمة

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الصفحة الأولى من العدد (635) من جريدة فيتو

عصام كامل يكتب: إذا غابت مصر لم يحضر أحد!

زمن ربط الأحزمة

حديث مدبولى عن «اقتصاد الحرب» يثير عاصفة..

ومخاوف من فاتورة الإجراءات الاستثنائية على المواطنين

عبد الله السناوى: رئيس الوزراء ليس سياسيًا وما يعنيه هو التقشف.. د. جودة عبد الخالق: يجب الحزم ضد العابثين بقوت الشعب.. وخبراء: التصريحات كارثية على مناخ الاستثمار

انتهاء مهمة «حميدتى»

كواليس 18 شهرًا من صراع الأجندات فى السودان

كابوس قناة الأهلى يُغضب الخطيب

«فيتو» ترصد خطأ فى تلاوة إذاعية عمرها 80 عامًا

أسرار تنشر لأول مرة عن الضربة الجوية وبطولات الدفاع الجوى فى الثغرة خلال حرب أكتوبر

مى سليم: لا أحب المشاهد الساخنة

رسالة شيكابالا فى موسمه الأخير

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