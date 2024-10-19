القبض على سائق ظهر فى فيديو أثناء السير برعونة في التجمع

كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو يظهر خلاله قيام قائد سيارة ملاكى بالسير برعونة معرضًا حياته والمواطنين للخطر بالتجمع الأول، وضبط مرتكب الواقعة.

تعود الواقعة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى "إنستجرام" بشأن مقطع فيديو يظهر خلاله قيام أحد الأشخاص بقيادة سيارة ملاكى برعونة بمنطقة التجمع الأول بالقاهرة معرضًا حياته والمواطنين للخطر.

وبالفحص تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة وتم بإرشاده ضبط سيارتين إحداهما "الظاهرة بمقطع الفيديو" والثانية سبق استخدامه لها بواقعة مُشابهة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارتين وقائدهما.

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