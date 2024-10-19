إنهاء خدمة أمين شرطة بسبب تجاوزه مع أحد السياح بالمنطقة الأثرية بالأهرامات
أعلنت وزارة الداخلية إنهاء خدمة أمين شرطة، لارتكابه أخطاء مسلكية وتجاوزه مع أحد السائحين بالمنطقة الأثرية بالأهرامات بالجيزة.
وكشف مصدر أمني، عن تفاصيل إنهاء خدمة أمين شرطة لارتكابه تجاوزات مع أحد السائحين.
وقال مصدر أمني، في تصريحات له: إن قرار الفصل جاء بعد إثبات تجاوزات أمين الشرطة في حق أحد السائحين.
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