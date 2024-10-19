ضبط شخص بتهمة غسل 10 ملايين جنيه حصيلة تداول عملات رقمية بالإسكندرية

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على أحد الأشخاص بتهمة غسـل 10 ملايين جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى تداول العملات الرقمية المشفرة بالمخالفة للقانون.

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بمحافظة الإسكندرية) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال تعدين وتداول العملات الرقمية المشفرة وترويجها، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات – شراء السيارات).



وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بحوالى (10 مليون جنيه) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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