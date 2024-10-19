أخبار الحوادث اليوم: دفاع إمام عاشور: رفضنا التعرض للابتزاز.. تأييد سجن سائق أوبر بتهمة خطف فتاة التجمع.. وإحالة أوراق طباخ قتل صديقه للمفتي

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

تواصل وزارة الداخلية البطولة الدولية لقفز الموانع بوادى الفروسية للشرطة بمنطقة عين الصيرة، والذى يعد صرحًا رياضيًا يدعم الريادة المصرية فى رياضة الفروسية.

وافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، على السماح لـ 63 شخصًا بالحصول على الجنسيات الأجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط - أسوان – دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على 7 أشخاص بتهمة غسـل 60 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة.



تواصل وزارة الداخلية، فعاليات المرحلة الـ 26 من مبادرة (كلنا واحد) عقب الفعاليات لمدة شهر إعتبارًا من 1 أكتوبر 2024 ولمدة شهر لتوفير كافة مستلزمات الأسرة المصرية من السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 40 % وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية حيث تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة.. بالمنافذ والأسواق التجارية الكبرى الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية.

عقب محمد عثمان، دفاع أمام عاشور، بعد الحكم ببراءته من تهمة التعدي على فرد أمن مول شهير، أنهم رفضوا الخضوع للابتزاز من قبل الطرف الآخر، مشيرا إلي أن أدلة الاتهام جميعها كانت ملفقة، ولا توجد أي أدلة مثبتة للاتهامات الموجهة للاعب الكرة.

قررت محكمة جنايات بنها، إحالة أوراق قضية اتهام سائق بقتل شخص بعد الاصطدام به بسيارة ومر فوق جسده بها عدة مرات، وكذلك شروعه في قتل 4 آخرين منهم شقيقا المجني عليه، بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي فيما أسندته النيابة العامة له من اتهام، وحددت جلسة اليوم الأول من دور شهر نوفمبر المقبل 2024 للنطق بالحكم، مع استمرار حبس المتهم لتلك الجلسة.

قررت محكمة جنايات مستأنف القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، رفض الاستئناف المقدم من سائق أوبر المتهم بخطف والاعتداء على فتاة التجمع، على حكم سجنه 15 سنة وقضت بتأييد الحكم السابق.

أصيب 12 شخصًا من عائلة واحدة بحالات تسمم غذائي نتيجة تناولهم وجبة فاسدة في أحد المنازل بمركز أطفيح بالجيزة.

أصدرت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية، قرارا بإحالة أوراق "ا.ع.ر" إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعى، لاتهامه بقتل المجني عليه "م.ا.م"، وحددت دور الانعقاد القادم للنطق بالحكم.

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