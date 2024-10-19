وزير الداخلية يأذن لـ63 شخصًا بالحصول على الجنسيات الأجنبية
وافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، على السماح لـ 63 شخصًا بالحصول على الجنسيات الأجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.
وأصدر وزير الداخلية، 3 قرارات وزارية فى هذا الصدد القرار رقم 1873 لسنة 2024.
بعد الاطلاع ؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية ؛ وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛ قرر: يؤذن لكل من الواحد والعشرين مواطنا أولهم أحمد عبد الرحيم ٍّ وآخرهم مصطفى على حسن حسين بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.
كما أصدر القرار رقم 1871 لسنة 2024، أن يؤذن لكل من الواحد والعشرين مواطنا أولهم محمد وحيد إبراهيم محمد إبراهيم وآخرهم محمد سید محمد محمد بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.
كما أصدر القرار رقم 1872 لسنة 2024 ؛ يؤذن لكل من الواحد والعشرين مواطنا أولهم مصطفى غريب أحمد مصطفى وآخرهم باسم محمد عاطف إسماعيل المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.
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