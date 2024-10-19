السبت 19 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

وزير الداخلية يأذن لـ63 شخصًا بالحصول على الجنسيات الأجنبية

وزير الداخلية، فيتو
وزير الداخلية، فيتو

وافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، على السماح لـ 63 شخصًا بالحصول على الجنسيات الأجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

وأصدر وزير الداخلية، 3 قرارات وزارية فى هذا الصدد  القرار رقم 1873 لسنة 2024.

بعد الاطلاع ؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية ؛ وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛ قرر: يؤذن لكل من الواحد والعشرين مواطنا أولهم أحمد عبد الرحيم ٍّ وآخرهم  مصطفى على حسن حسين  بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

بالأسماء، رد الجنسية المصرية لـ 12 شخصًا

حملة أمنية تضبط 27 سلاحا ناريا و14 قضية مخدرات في أسيوط وأسوان 

كما أصدر القرار رقم 1871 لسنة 2024، أن يؤذن لكل من الواحد والعشرين مواطنا أولهم محمد وحيد إبراهيم محمد إبراهيم وآخرهم محمد سید محمد محمد  بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

كما أصدر القرار  رقم 1872 لسنة 2024 ؛ يؤذن لكل من الواحد والعشرين مواطنا أولهم مصطفى غريب أحمد مصطفى وآخرهم باسم محمد عاطف إسماعيل المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

التجنس بالجنسية الأجنبية الجنسيات الاجنبية الجنسية المصرية الجنسية الاجنبية اللواء محمود توفيق

مواد متعلقة

بالأسماء، رد الجنسية المصرية لـ 12 شخصًا

حملة أمنية تضبط 27 سلاحا ناريا و14 قضية مخدرات في أسيوط وأسوان 

ضبط شخصين لممارسة أعمال السحر والدجل للنصب على المواطنين

ضبط 7 أشخاص بتهمة غسـل 60 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات

مقابل مبالغ مالية، سقوط كهربائي يتلاعب فى العدادات لتقليل الاستهلاك بالدقهلية

سقوط 15 عنصرا اجراميا بحوزتهم مخدرات بـ 21 مليون جنيه

ضبط 5 لصوص لقيامهم بسرقة المساكن والهواتف المحمولة بالنزهة ومصر الجديدة

الداخلية تواصل فعاليات المرحلة الـ 26 من مبادرة "كلنا واحد"

الأكثر قراءة

الحكومة توضح موقفها من تطبيق حزمة حماية اجتماعية جديدة بعد زيادة أسعار الوقود

خبير اقتصادي يوضح مصير أسعار الذهب والدولار خلال الفترة المقبلة

بعد تحريك أسعار الوقود، الحكومة تكشف طلبات صندوق النقد وموعد المراجعة

إنهاء خدمة أمين شرطة بسبب تجاوزه مع أحد السياح بالمنطقة الأثرية بالأهرامات

انخفاض طن اليوريا العادي 4655.5 جنيها، ننشر أسعار الأسمدة في الأسواق اليوم السبت

بعد السنوار.. 3 قيادات للمقاومة تبحث عنهم إسرائيل بمئات الآلاف من الدولارات (إنفوجراف)

الحكومة تكشف موعد الزيادة الجديدة في أسعار المواد البترولية

وزارة الشباب: إحالة 4 اتحادات رياضية للنيابة لهذا السبب

منوعات

المزيد

نجاح عملية زرع وجه وعين بالولايات المتحدة

بـ 9 ملايين دولار، بيع نسخة قديمة من الدستور الأمريكي في مزاد علني

الاستلقاء فوق حبات الزيتون، طقوس غريبة لجذب العريس في بلاد الشام

الصين تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحفيز الطلاب على الدراسة

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت 19/10/2024

استقرار أسعار السكر اليوم السبت في الأسواق

بكام كيلو الأرز بالأسواق اليوم السبت 19/ 10/ 2024؟

ارتفاع سعر الجنيه الذهب فى التعاملات المسائية اليوم السبت 19/10/2024

المزيد
ads

انفوجراف

بعد السنوار.. 3 قيادات للمقاومة تبحث عنهم إسرائيل بمئات الآلاف من الدولارات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأزهر: على المبتلَى أن ينظر لحكمة الله تعالى من محنته ويكون عند مراده منه في البلاء

علاقة السحر بتأخر الزواج وهذه طريقة إبطاله

تفسير حلم أكل البرقوق في المنام وعلاقته بالخير والرفاهية والسعادة

المزيد
الجريدة الرسمية