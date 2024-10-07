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حوادث

حبس سائق أحد تطبيقات النقل الذكى تحرش بسيدة وابنتها في المعادي

حبس، فيتو
حبس، فيتو

 قررت نيابة المعادي الجزئية حبس قائد سيارة ٤ أيام على ذمة التحقيقات،  لقيامه بالتحرش لفظيًا بفتاة "تحمل جنسية إحدى الدول" حال استقلالها السيارة صحبته بالقاهرة.

 

تلقى قسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (سيــدة ونجلتها "تحملان جنسية إحدى الدول" - مقيمتان بدائرة القسم)، بتضرر المُبلغة من قيام (قائد سيارة تابعة لأحد تطبيقات "النقل الذكى") بالتحرش لفظيًا بنجلتها ومضايقتها حال استقلالها السيارة صحبته لتوصيلها لأحد الأماكن بدائرة القسم. 


وبالفحص أمكن تحديد وضبط مُرتكب الواقعــة (سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم)، وبحوزته السيارة  وبمواجهتـــه أقر بإرتكاب الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.
 

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دائرة قسم شرطة المقطم قسم شرطة المعادي قسم شرطة المقطم مديرية أمن القاهرة

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