السبت 19 أكتوبر 2024
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محافظات

القوى العاملة بالقليوبية: توفير 323 فرص عمل

وظائف بالقوي العاملة
وظائف بالقوي العاملة بالقليوبية، فيتو

أعلنت مديرية العمل في القليوبية، عن توفير فرصة عمل شاغرة، ضمن النشرة القومية للتوظيف الشهرية التي أعلنتها المديرية مؤخرا لعدد كبير من التخصصات المطلوبة لسوق العمل، تنسيقًا مع شركات القطاع الخاص، حيث بدأ التقدم بمكاتب العمل والمديرية والوزارة ويستمر حتى اكتمال الأعداد المطلوبة.

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وظائف جديدة بالقليوبية 

وكشف المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، أن الوظائف المتاحة في النشرة القومية للتوظيف التي تصدرها وزارة العمل وتنفذها مكاتب العمل على مستوى المحافظة والمديرية وذلك في إطار المشاركة في تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية “بداية جديدة لبناء الإنسان”.

كما أشار "عطية" أن الوظائف تتضمن 
ضمت 323 فرصة في شركات ومصانع بمرتبات مجزية، وذلك في مدن بنها والعبور وشبرا الخيمة والخانكة وابو زعبل، والقناطر الخيرية.


وأوضح محافظ القليوبية، أنه يمكن التقدم لوظائف مديرية العمل بالقليوبية من خلال التوجه إلى مكتب الإدارة العامة للتشغيل التابع لوزارة العمل في 3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر، أو التوجه لمقر مديرية العمل القليوبية ببنها بمجمع المصالح كورنيش النيل بجوار ديوان عام المحافظة، ومكاتب العمل بالمدن والمراكز والأحياء بالمحافظة، وذلك في مواعيد العمل الرسمية وطوال أيام الأسبوع ماعدا العطلات الرسمية والجمعة والسبت.

وقد جاءت الوظائف المتاحة كالتالي:

وظائف بالقوي العاملة بالقليوبية،  فيتو
وظائف بالقوي العاملة بالقليوبية،  فيتو
وظائف بالقوي العاملة بالقليوبية،  فيتو
وظائف بالقوي العاملة بالقليوبية،  فيتو
وظائف بالقوي العاملة بالقليوبية،  فيتو
وظائف بالقوي العاملة بالقليوبية،  فيتو
وظائف بالقوي العاملة بالقليوبية،  فيتو
وظائف بالقوي العاملة بالقليوبية،  فيتو
وظائف بالقوي العاملة بالقليوبية،  فيتو
وظائف بالقوي العاملة بالقليوبية،  فيتو

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المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية المهندس ايمن عطية بداية جديدة لبناء الإنسان فرص عمل بالقليوبية وظائف مديرية العمل بالقليوبية

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