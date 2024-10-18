غزل المحلة يواصل تدريباته استعدادا للمشاركة بالدوري الممتاز (صور)

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة بقيادة مدربه أحمد عيد عبد الملك تدريباته الجماعية اليوم الجمعة علي ملعب الفريق وذلك في إطار استعدادات زعيم الفلاحين للمشاركة الموسم المقبل في الدوري الممتاز.

غزل المحلة يتعاقد مع الإيفواري عبد العزيز كوليبالي

وأعلن نادي غزل المحلة التعاقد مع التعاقد مع اللاعب الإيفواري عبد العزيز كوليبالي، لاعب أكاديمية رايت تو دريم الغانية بصفة نهائية ولمدة 5 سنوات مقبلة.

وكشف غزل المحلة عن تفاصيل الصفقة في بيان رسمي والذي جاء كالآتي:

وقع اللاعب عبد العزيز كوليبالي على عقود انضمامه لنادي غزل المحلة لمدة ٥ سنوات كوليبالي يعتبر أحد أهم أكاديمية مواهب رايت تو دريم العالمية.

وأضاف " تنافس على ضم اللاعب عدد كبير من الأندية إلا أن العلاقة المتميزة بين مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم وأكاديمية رايت تو دريم حسمت الصفقة لمصلحة غزل المحلة.

وأكمل " يلعب كوليبالي في مركزي الظهير الأيمن والظهير الأيسر، وجاء التعاقد معه ضمن خطة مجلس الإدارة في دعم الفريق بالمواهب الشابة وإعداد جيل قوى من اللاعبين الواعدين.

غزل المحلة يعلن إصابة لاعب الفريق بتمزق في السمانة

وقال الدكتور خالد الجميزي طبيب الفريق الأول بنادي غزل المحلة إن الأشعة التي أجريت على اللاعب أسامة النجار أكدت إصابته بتمزق من الدرجة الثانية في عضلة السمانة للساق اليمني.

ومن المقرر أن يغيب اللاعب عن التدريبات بسبب الإصابة لمدة أسبوعين، ويبدأ اللاعب العلاج الطبيعي والتأهيل من الغد تحت إشراف الجهاز الطبي لغزل المحلة.

غزل المحلة يتعادل مع الجونة

وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة بقيادة مدربه أحمد عيد عبد الملك مع نظيره الجونة بنتيجة 1ـ1 في اللقاء الودي الذي جمع بينهم في ختام معسكر زعيم الفلاحين بالقاهرة.