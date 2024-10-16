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رياضة

غزل المحلة يعلن إصابة لاعب الفريق بتمزق في السمانة

غزل المحلة
غزل المحلة

قال الدكتور خالد الجميزي طبيب الفريق الأول بنادي غزل المحلة إن الأشعة التي أجريت على اللاعب أسامة النجار صباح اليوم أكدت إصابته بتمزق من الدرجة الثانية في عضلة السمانة للساق اليمني.

ومن المقرر أن يغيب اللاعب عن التدريبات بسبب الإصابة لمدة أسبوعين،  ويبدأ اللاعب العلاج الطبيعي والتأهيل من الغد تحت إشراف الجهاز الطبي لغزل المحلة.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة بقيادة المدير الفني أحمد عيد عبد الملك تدريباته الجماعية اليوم الأربعاء علي ستاد زعيم الفلاحين، بعد الراحة السلبية التي حصل عليها لاعبو الفريق. 

وكان الجهاز الفني لفريق للمحلة قرر منح اللاعبين راحة لمدة 48 ساعة من التدريبات عقب ختام معسكر القاهرة.

ويخوض غزل المحلة تدريباته للمرة الأولي علي ملعب المحلة منذ 5 شهور، وذلك بعد الانتهاء من أعمال تجديد أرضية الملعب بشكل كامل بجانب تطوير العديد من المنشآت الخاصة بالاستاد.

غزل المحلة يتعادل مع الجونة

وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة بقيادة مدربه أحمد عيد عبد الملك مع نظيره الجونة بنتيجة 1ـ1 في اللقاء الودي الذي جمع بينهم في ختام معسكر زعيم الفلاحين بالقاهرة.

غزل المحلة يتعادل مع البنك الأهلي وديا 

وتعادل غزل المحلة مع نظيره البنك الأهلي بهدف لكل فريق في المباراة الودية التي جمعت الفريقين، وذلك في إطار استعدادات الفريق للمشاركة الموسم المقبل في الدوري الممتاز. 

وكان غزل المحلة توجه إلي القاهرة عقب ختام معسكره بمدينة الإسماعيلية استعدادا لمواصلة فترة الإعداد للموسم الكروي الجديد.

 طلائع الجيش يفوز على غزل المحلة

 وخسر فريق غزل المحلة بقيادة مدربه أحمد عيد عبد الملك أمام نظيره طلائع الجيش بهدف دون رد، في اللقاء الودي الذي جمع الفريقين خلال معسكر زعيم الفلاحين في الإسماعيلية استعدادا للمشاركة الموسم المقبل في الدوري الممتاز. 

 

غزل المحلة يعلن تعاقده مع بن حمودة لاعب الترجي التونسي

وأعلن نادي غزل المحلة برئاسة وليد خليل تعاقده مع محمد علي بن حمودة مهاجم فريق الترجي التونسي لمدة ثلاث مواسم لتدعيم خط هجوم زعيم الفلاحين استعدادا للمشاركة الموسم المقبل في منافسات الدوري الممتاز.  

ونشرت الصفحة الرسمية لغزل المحلة فيديو للإعلان عن التعاقد مع اللاعب وكتبت “من باب سويقة لقلعة الدلتا، بن حمودة محلاوي”.  

غزل المحلة يستأنف تدريباته استعدادا للدوري الممتاز

وديا، غزل المحلة يتعادل مع الجونة 1ـ1 استعدادا للدوري الممتاز (صور)

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خالد الجميزي غزل المحلة أسامة النجار أحمد عيد عبد الملك أحمد عيد

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